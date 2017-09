La verdad detrás de "Torn", el hit que hizo famosa a Natalie Imbruglia: es un cover

La información estaba disponible por lo menos hace 20 años, pero recién esta semana fue recogida por portales internacionales generando más de una desilución entre los nostálgicos noventeros. Se trata del origen de la canción “Torn” de 1997, el hit que hizo mundialmente famosa a Natalie Imbruglia y que resulta ser un cover de una sobria banda estadounidense de rock alternativo.

Esta es la historia: “Torn” nació en 1993 en la sala de ensayo del grupo Ednaswap, un colectivo que al momento de la composición no lograba definir a su vocalista principal. La danesa Lis Sørensen, integrante de la banda, optó entonces por grabar su propia versión, dos años antes de que Ednaswap retomase el single escrito por Scott Cutler, Anne Preven y Phil Thornalley.

Para desgracia de los jóvenes músicos, su versión de “Torn” (más pesada, con arreglos evidentemente más roqueros que el cover de Imbruglia), no funcionó ni causó revuelo comercial, algo que sí sucedió en 1997 cuando la cantante australiana la grabó para su álbum “Left of the Middle“.

La canción se transformó en un suceso: fue la segunda más escuchada en las radios australianas, y la primera en países como Bélgica, Suecia, Dinamarca, España y Canadá. El tema no pudo entrar al Billboard Hot 100 (porque no había sido editado como sencillo), pero en el Hot 100 Airplay se alzó once semanas en la cúspide. Luego, en 1990, ya oficializada, fue nominada al Grammy en la categoría Mejor Interpretación Vocal Femenina.

Con motivo de los 20 años de la publicación del single, diversos portales de música han recogido la anécdota, causando sorpresa en quienes no conocían la canción ni su pasado roquero. El respetado semanario británico NME le dedicó un artículo, con énfasis en el revuelo que causó la información en los “niños de los 90”, mientras que E! Online Latino se enfocó en las reacciones del dato en redes sociales.

“Torn” fue un auténtico “one hit wonder“, anglicismo que se utiliza para definir a los músicos que se vuelven famosos sólo por los alcances de una exitosa canción. Pero Natalie Imbruglia continuó su carrera tras “Torn”: a la fecha lleva editados cinco discos, siendo “Male” (2015) su último título. A pesar de aquello, la australiana nunca volvió a publicar un hit como el de Ednaswap.

Acá te mostramos las dos versiones de “Torn”.