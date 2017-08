Javiera Mena confirma internacionalización de su carrera: agendó 8 conciertos en Asia

TOUR ASIA // SEPT – OCT 2017 🇯🇵 🇰🇷 🇨🇳🇯🇵 🇰🇷 🇨🇳🇯🇵 🇰🇷 🇨🇳 🇯🇵 🇰🇷 🇨🇳 29 sept – Fukuoka, Japan 01 oct – Seoul, South Korea 03 oct – Tokyo, Japan 04 oct – Tokyo, Japan 08 oct – Beijing, China 12 oct – Shanghai, China 14 oct – Shanghai, China 16 oct – Shanghai, China ​ #JavieraTourAsia #Japan #SouthKorea #China #Tokyo #Seoul #Fukuoka #Beijing #Shanghai Poster @agustinceretti

A post shared by JAVI🔹ERA ☸️ (@javieramena) on Aug 29, 2017 at 5:03am PDT