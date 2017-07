Festival Stgo Rock City suma a nueva banda a su cartel: Tyler Bryant & The Shakedown

Stgo Rock City, el festival que reunirá bajo un mismo evento a The Who, Guns N’ Roses, Aerosmith y Def Leppard, entre otros, sumó ahora una nueva banda invitada. Se trata de Tyler Bryant & The Shakedown, la agrupación que viene acompañando a Axl Rose y compañía en la gira “Not in This Lifetime”.

Tyler Bryant & The Shakedown se presentará como número de apertura la noche del viernes 29 de septiembre en el Estadio Monumental, sumándose así a los ya confirmados shows de Guns n’ Roses y The Who, agendados para el mismo día.

La banda, autodefinida como un “combo de melodías y riffs crudos”, llega antecedida por una corta pero vertiginosa carrera en el rock. La integran el baterista Caleb Crosby, el guitarrista Graham Whitford (hijo de Brad Whitford de Aerosmith), el bajista Noah Denney y, por supuesto, Tyler Bryant. Juntos editaron “Wild Child” análogamente el 2013 con Vance Powell (Jack White, Beck y otros), y luego, el EP “The Wayside”.

En su breve y contundente recorrido han teloneado a reconocidas bandas de rock, como AC/DC, Aerosmith, B.B. King, Eric Clapton, Jeff Beck, Santana, Slash, Pat Benatar, Heart, Smash Mouth, Styx, REO Speedwagon y ZZ Top. Recientemente, acompañaron a Guns N’ Roses en la gira “Not in This Lifetime”, la misma que los trae a Chile.

Con esto, la programación de Stgo Rock City queda conformada de la siguiente forma: Guns N Roses, The Who y Tyler Bryant & The Shakedown para el viernes 29 de septiembre, mientras que Aerosmith, Def Leppard, L.A.Guns y Marky Ramone se presentarán el sábado 30 del mismo mes. Ya van más de 60 mil entradas vendidas.