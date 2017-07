Jack Johnson presentará en Chile sus nuevas canciones

Tras detener su actividad musical un par de años, el surfista, poeta y realizador Jack Johnson vuelve a los escenarios latinoamericanos con una gira que lo ha llevado a recorrer diversas ciudades de Estados Unidos. En Chile, el hombre de “Upside Down” agendó su regreso para el 14 de noviembre, en la explanada de Espacio Riesco.

Se trata de un tour previo al lanzamiento de su último disco, el que será lanzado el 8 de septiembre en la víspera de su retorno al país. Un adelanto de aquel material fue “Fragments“:

La canción forma parte de la banda sonora de “The Smog of the Sea“, un documental impulsado por Johnson sobre la contaminación que produce el mal uso del plástico en el mar y sus costas.

Hoy, con motivo del anuncio de las nuevas fechas de la gira, Johnson lanzó “My Mind Is For Sale”, su nuevo single:

Por su parte, el concierto del estadounidense de 42 años se anuncia como un show que recopilará canciones emblemáticas de su repertorio, como “Upside Down”,“I Got You”, “Sitting, Waiting, Wishing”, “If I Had Eyes”, “You And Your Heart”, “Better Together”, “Good People” y “Breakdown”, entre otros, además de material de su inminente nuevo álbum.

Johnson ha editado a la fecha 6 álbumes de estudio y 2 álbumes en vivo que han vendido más de 25 millones de copias. Sus canciones, autobiográficas en su mayoría, encontraron resonancia en un público que lo condujo al estudio en cinco ocasiones, en los discos “On And On” (2003), “In Between Dreams” (2005), “Sleep Through” “The Static” (2008), “To The Sea” (2010) y “From Here To Now To You” (2013), trabajo que debutó en el primer lugar de la lista de Billboard Top 200 Albums.

La venta de entradas comenzará el 24 de julio al mediodía por sistema PuntoTicket. Aún se desconoce el detalle de sus valores.