Cumbre del Rock Chileno: estos serán los horarios de los shows y homenajes

El 7 de enero, en el Estadio Nacional, con la Cumbre del Rock se inaugurará la temporada de mega conciertos en Chile, de la mano de un batallón de músicos locales. A menos de dos semanas del evento, se dieron a conocer los horarios y programación del evento, que este año tendrá un gran hito: el último concierto de Jorge González.

Serán más de 40 músicos y bandas las que se darán cita desde las 11:00 horas, con el primero de cuatro bloques. Allí, en el inicio, animarán la fiesta Julius Popper, Yo soy Pérez, Planeta No, Leo Saavedra, Aiken, We Are The Grand, De Kiruza y Sexual Democracia, con presentaciones que promediarán los 15 minutos.

En la segunda sección, será el turno de Ases Falsos, Gonzalo Yáñez, Pedropiedra, Weichafe, Sinergia, Los Miserables, Nadie, Gondwana, Aparato Raro, Camila Moreno, Javiera & Los Imposibles y Los Tetas, entre las 13:00 y las 17:00 horas, con alrededor de 20 minutos cada uno.

A medida que avance el reloj, los números ganarán en presencia y repertorio. Desde las 17:00 horas, se presentarán Alex Anwandter, Nicole, Lucybell, Saiko, Nano Stern, Joe Vasconcellos, Javiera Mena, López y Mon Laferte, esta vez con un espacio de entre 20 y 30 minutos.

El último bloque, que comenzará a las 21:00 horas, partirá con la última presentación de González, en la que repasará su disco Trenes junto a los éxitos de su discografía. Luego, el homenaje a Álvaro Henríquez, que vendría presidido de la entrega del premio Ícono Rock, en la pauta, entregado por el propio González.

Así, Díacero, Francisca Valenzuela, Manuel García, Chancho en Piedra, Juana Fe, Santa Feria y Guachupé serán los encargados de finalizar la jornada, con shows que variarán desde los 20 a los 30 minutos.