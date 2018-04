Libro del exdirector del FBI contra Trump es éxito en ventas en Estados Unidos

El exdirector del FBI, James Comey, esquivaba el martes los ataques y las cr√≠ticas devastadoras del presidente Donald Trump, mientras su libro –A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership (Una lealtad mayor: verdad, mentiras y liderazgo)– llena las librer√≠as y se convierte en el n√ļmero uno de las ventas de Amazon.

Comey, despedido en mayo por Trump, describe en su libro al presidente como “moralmente inepto” para el trabajo, mentiroso compulsivo y una amenaza a los valores fundamentales de Estados Unidos.

Pero los críticos dicen que el veterano fiscal sólo consigue ponerse al nivel del presidente con sus críticas despiadadas.

En una entrevista en la Radio P√ļblica Nacional tras el lanzamiento del libro, Comey se√Īal√≥ que sus descripciones de las corbatas extra largas de Trump, su piel y pelo naranjas y el tama√Īo de sus manos s√≥lo eran un intento de implicar al lector a trav√©s de una narrativa vivaz.

“No me estoy riendo del presidente. Estoy tratando de ser un autor, algo que no he sido nunca en mi vida”, indic√≥.

“Pero cuando estoy tecleando, puedo escuchar la voz de mi editor resonando en mi cabeza: ‘Lleva al lector contigo. Mu√©strale el interior de tu cabeza. Ac√©rcalos a ti"”.

La obra de Comey, que se filtró la semana pasada antes de su publicación oficial este martes, representa para el presidente que le despidió por la investigación de la posible colusión de Rusia en las elecciones, una amenaza.

“Creo que est√° moralmente incapacitado para ser presidente”, dijo Comey en la ABC.

Trump “habla de las mujeres y las trata como si fueran pedazos de carne (…), y miente constantemente sobre asuntos grandes y peque√Īos, y que los estadounidenses le creen”.

Pero el libro también ha generado un torrente de críticas hacia Comey, acusado de moralista y egocéntrico, y Trump y los republicanos han tratado de reducir su impacto, acusándole de filtrar material clasificado y de manejar de forma corrupta la investigación sobre Clinton en 2016.

El Partido Republicano lanz√≥ una p√°gina web para atacar el libro llamada “Mentiroso Comey”, y el presidente calific√≥ al exdirector del FBI de “bola de babas mentirosa” y dijo que fue un “gran honor” haberlo despedido.

Comey tiene previsto dar entrevistas sobre el libro en las cadenas de televisión más importantes y viajar a una docena de ciudades estadounidenses durante esta semana para promover personalmente la obra.