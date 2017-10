"¿Puede aceptarse esto?"... la verdad si, pero es difícil

Cuando me avisaron que llegaría a mis manos un libro de Claudio Bertoni, mi primer pensamiento fue que tendría en mis manos una más de las obras de un verdadero artista, es decir me gustó la idea.

Por Benoni

Así, me dediqué a esperar hasta que llegó: “¿Puede aceptarse todo esto ?”, y… no fueron los mismos sentimientos vividos con su poesía, su fotografía (¿será el mejor autor de desnudos de nuestro país?… yo creo que debe ser, o al menos, está ahí, en realidad es…) o su arte visual, del que poco entiendo.

En mis manos y ante mí, comencé a leer, desnudo como se debe hacer, es decir sin leer la contratapa ni la biografía que viene en cada texto, pero no hubo caso, ya estaba contaminado (yo).

Al poco andar, busqué su vida y entendí por qué la recolección de sus diálogos íntimos con sus autores (creo que algo tiene con ellos o ¿ por qué comentarlos?) y asumí que como todo artista, quería mostrarnos lo que siente con cada idea que comenta. Sí, eso es “¿Puede aceptarse todo esto ?”, son sus pensamientos anotados en cada lugar de los libros que lee y seguí con lo que ya era una difícil tarea para mí.

No pude evitar pensar en “El Príncipe” de Maquiavelo comentado por Napoleón (mi libro de cabecera, esa es mi intimidad) y convencerme en la tonta idea de creer que el comentario sobre otros autores y sus verdades debe ser trascendental para el que opta por acostarse con un texto y sus comentarios. No es lo mismo, porque Bertoni no ama el poder (y no me discuta porque esto es subjetivo), pero ama ser leído y eso habla bien de él, en su calidad de artista.

Hay muchas cosas o casi todas en realidad que no me gustan de “¿Puede aceptarse todo esto?”, pero no puedo decir que el libro es malo, porque solo soy un lector con pasado y eso marca cada lectura en cada uno de los lectores.

“¿Puede aceptarse todo esto?” no debiera ser un récord de ventas, ni tampoco llevarnos a otro mundo, pero si es gracioso ver discusiones entre grandes instalado en la comodidad de nuestra vida.

Cómprelo, si quiere sumarse a la discusión de Bertoni con los autores que lee, pero no diga que no le gustó, porque eso no corresponde.

Antes de despedirme y esperar el futuro libro (alimento para personas como yo), sólo puedo decir que Claudio Bertoni brilla como poeta, artista visual y fotógrafo de desnudos, pero no en este texto, es su intimidad y le pertenece. Bajo esa lógica, sólo puedo agradecerle por su generosidad y pensar en que un texto físico pudo imprimirse con otras letras, pero es tan simple como entender que “el que puede, puede” y él no sólo puede, además está en todo su derecho.

PD: Lo escribí en primera persona porque “¿Puede aceptarse todo esto ?” me provocó, me incomodó y me hizo ser aún más tolerante… me llevó a pensar que todo aquél que quiera escribir lo que cree correcto debe hacerlo, después de todo no deberíamos ser nosotros lo que decidamos que es bueno y que es malo.

Ficha técnica

¿Puede aceptarse todo esto?

Claudio Bertoni

Editorial: Tajamar Editores

Santiago de Chile

Edición: Primera edición, agosto 2017