Smiljan Radic, arquitecto del Teatro del Bío Bío, gana prestigioso premio en EEUU

Este jueves se dieron a conocer los ganadores de la Academia Americana de Artes y Letras de Estados Unidos en sus categor√≠as de escritores, compositores, artistas y arquitectos. Fue precisamente en esta √ļltima categor√≠a donde la organizaci√≥n decidi√≥ premiar a Smiljan Radic, renombrado arquitecto chileno entre cuyas obras se cuentan el pabell√≥n de verano de la Serpentine Gallery de Londres y el Teatro del B√≠o B√≠o en Concepci√≥n.

Radic se hizo acreedor del premio en memoria de Arnold W. Brunner, que entrega 20 mil d√≥lares (12 millones de pesos chilenos) a un arquitecto de cualquier nacionalidad que “haya realizado una contribuci√≥n significativa a la arquitectura como forma de arte”. En este sentido, la arquitecta alemana y presidenta del jurado, describi√≥ el trabajo del profesional chileno como la capacidad de “crear fuertes espacios atmosf√©ricos que resuenan profundamente y trascienden lo visual”.

Este premio se entrega desde 1955 y ha galardonado, entre otros, al estadounidense Richard Meier (1972) o al japon√©s Toyoo ItŇć (2000).

“Radic ha sido alabado por la inteligencia de las formas en sus proyectos y la integraci√≥n con el paisaje. Fue el arquitecto m√°s joven elegido a la fecha (2014) para dise√Īar un pabell√≥n Serpentine y, m√°s recientemente, fue comisionado para realizar la contribuci√≥n de Chile al pabell√≥n del Vaticano en la Bienal de Arquitectura de Venecia”, consigna de √©l la publicaci√≥n especializada The Architects Newspaper.

Sin embargo, en nuestro pa√≠s su obra m√°s conocida es el recientemente inaugurado Teatro del B√≠o B√≠o, una obra vanguardista que no s√≥lo cumpli√≥ con entregar un teatro p√ļblico con capacidad para 1.200 personas a la zona, sino tambi√©n con contribuir a la recuperaci√≥n de la costanera junto al r√≠o del mismo nombre.

“El Teatro del B√≠o B√≠o es la obra m√°s p√ļblica que haya hecho en Chile”

En conversaci√≥n con BioBioChile, Smiljan Radic se manifest√≥ contento de haber recibido el premio, aunque sin dejar de lado su humildad. “Es un premio de una academia muy trascendente pero que premia principalmente a autores. En arquitectura premia la trayectoria, por lo que estoy muy agradecido”, indic√≥.

Consultado sobre el hito que significó el Teatro del Bío Bío, el arquitecto recordó que si bien su construcción fue un proceso difícil, también es uno de los que le ha brindado mayores satisfacciones.

“Aunque haya tomado 5 a√Īos podr√≠amos decir que lo constru√≠mos en tiempo r√©cord, ya que los edificios p√ļblicos suelen tardar hasta una d√©cada en materializarse. Considerando el tiempo, es claro que los proyectos pasan a formar parte de tu vida y en el caso del Teatro del B√≠o B√≠o, creo que es el edificio m√°s p√ļblico que haya hecho en Chile. Concepci√≥n no ten√≠a un edificio de estas caracter√≠sticas desde que perdi√≥ su teatro en los a√Īos 40, as√≠ que fue un gran desaf√≠o. Ahora sin embargo es cuando viene lo m√°s importante que es la curator√≠a y la programaci√≥n de los eventos. El darle vida”, se√Īal√≥.

¬ŅTuvo un cariz especial dise√Īar para una ciudad como Concepci√≥n, cuya arquitectura es una mezcla de los estilos que han sobrevivido a cada terremoto?

“Concepci√≥n, m√°s all√° de los edificios es muy recorrible a pie. Es una ciudad que ha cambiado mucho y que puede cambiar mucho m√°s pues est√° teniendo un gran auge inmobiliario. A m√≠ me encanta pues m√°s all√° de la arquitectura, ha formado muy buenos m√ļsicos y artistas”.

¬ŅY cree que el Teatro marcar√° un punto de inflexi√≥n en la recuperaci√≥n de la costanera del r√≠o B√≠o B√≠o?

“Es nuestra esperanza, pero es dif√≠cil que el teatro lo logre por s√≠ solo. Se trata de lo que ocurre dentro del edificio y m√°s a√ļn, de las actividades a su alrededor. Se necesita pensar en la ribera nuevamente, sobre todo respecto del paso de los puentes que cortan parte de esa zona”, sentencia.

“Mientras mantenga mi perfil actual podr√© seguir dise√Īando”

En una entrevista concedida a La Tercera, Radic afirma que no le gusta la fama pues lo distrae de lo que realmente lo apasiona: dise√Īar. ¬ŅC√≥mo puede mantener ese bajo perfil considerando que est√° obteniendo reconocimientos cada vez mayores, como el propio premio de la Academia Americana de las Artes y Letras?

Al arquitecto no parece inquietarlo.

“En mi oficina trabajamos no m√°s de 5 personas. Nunca es m√°s grande que eso pues no me gusta exponerme. Es mejor mantener un m√©todo de trabajo peque√Īo, m√°s controlable”, se√Īala.

Luego hace un silencio y ríe sutilmente.

“Bueno, la verdad es que podr√≠a crecer mucho m√°s pero no tengo un socio… quiz√° ese pudo ser un error que comet√≠ pero ya est√° hecho. Sin embargo eso me permite mantener mi perfil actual y as√≠ seguir dise√Īando. No me quejo. Tengo clientes muy entretenidos que me han brindado buenas oportunidades. Me siento afortunado”.