Conoce Olmué por su gente: Adrián Opazo el paseador de carreta más famoso de la comuna

Viernes 26 enero de 2018 | Publicado a las 15:10

Un exitoso comienzo tuvo el primer día del Festival Internacional del Huaso de Olmué, unos de los eventos musicales más esperados del verano.

Para este año, el festival se realizará hasta el domingo 28, cuenta con una parrilla programática de destacados artistas y humoristas que prometen alegrar las noches en El Patagual. Algunos de los representantes nacionales son Moral Distraída, Camila Gallardo, Enanitos Verdes y Álvaro Salas.

Bajo la conducción de Leo Caprile y Karen Doggenweiler, el festival promete entregar diversión y muestra de nuestra tradiciones a todo el país.

Bajo esa línea, fuimos hasta Olmué en busca de aquellas personas de la comuna que mantienen con vida algunas costumbres que nos representan, o servicios que nos haga recordar parte de nuestra infancia.

Don Adriano y su Yegua Paloma

Olmué por si solo ya es un panorama increíble para este verano. Sus paisajes, gastronomía, oferta hotelera, el reencuentro a nuestras costumbre e idiosincrasia, son algunos de los atractivos que logran que miles de turistas lleguen año a año en temporada alta.

Y estos meses si que son buenos para los micro y medianos empresarios que ofrecen servicios turísticos en la zona, bien lo sabe don Adrian Opazo, quien hace varios años va con su fiel yegua Paloma todos los días a ofrecer un paseo en carreta por el Olmué.

El paseo dura alrededor de 15 minutos y no sólo incluye un paseo en carreta con amigos y familia, también una breve narración de lo qué es Olmué y su tradición. “El viaje es por las calles típicas de la comuna, voy contando algunos hechos importantes y voy dando a conocer historias bonitas del pueblo”, indicó.

Adrián nos asegura que la tradición de su servicio viene de Limache, del tiempo de sus abuelo, quienes acostumbraban a laborar en este oficio. “Es una costumbre bien antigua, y no ha cambiado mucho. Por unos pocos pesos, paseas a una clientes y le cuentas las tradiciones del lugar”, señaló.

A su carreta han subidos personas de todos lados del país, además de algunos extranjeros curiosos y autoridades de Olmué. “Entre ellos mismos o parece que con el asunto del internet van dando datos de mis paseos…y así va llegando gente a mi carreta”, comentó.

Pero lo que más llena de orgullo a don Adrián es ser el “paseador” oficial de los animadores del Festival del Huaso de Olmué. “La versión pasada llevé a los animadores y también a algunos rostros de TVN. He salido muchas veces en la televisión”, agregó con alegría mientras aceleraba el tranco de la yegua Paloma.

¿Y qué le dicen los famosos cuando se suben a su carreta?

“¡Les gusta!La yengua es mansita, tiene un buen trote y mantengo mi carreta siempre lista y dispuesta para cualquier ocasión. No le niego que con los años ya se me ha hecho un poco costumbre, no es la misma sensación de cuando una cámara me grabó por primera vez y luego estaba ansioso por verme en la tele, pero me sigue gustando y lo disfruto “.

¿Y qué le parece que Olmué se transforme y llega tanta gente en época de festival y verano?

“Me alegra mucho. Me gusta ver rostros nuevos en el lugar, la ciudad está muy bien preparada para recibir gente de todos lados y eso es gracias a la alcaldesa que ha hecho muchas cosas por la comuna. Y bueno, entre más gente, más vueltas doy con la Paloma”, nos agregó entre risas.

Si vas a Olmué, parte de tu itinerario es hacer este entretenido paseo con don Adrián. Los viajes cuestan alrededor de 1500 pesos por personas y duran cerca 20 minutos.

