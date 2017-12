"Noches Nerd": las charlas y expositores que animarán el encuentro de este mes

Hoy jueves se realizará una nueva jornada de las “Noches Nerd”, instancia mensual dedicada a charlas técnicas y divulgación científica. La correspondiente a diciembre comenzará a las 19:45 horas en el Teatro iF (Av. Bilbao 465, esquina Av. Italia), y sus entradas se pueden adquirir en este link. A continuación, el programa de la actividad.

Bitcoins ¿Qué Importa? II Parte:

– Daniel Kottow (físico con master en ingenierá eléctrica) y Felipe Fernández (filósofo y permacultor) nos presentará la segunda parte de su charla donde se explicará lo que es el registro distribuido de transacciones -la famosa Blockchain-, visitaremos el mundo enigmático de los mineros del Bitcoin. También exploraremos aspectos prácticos de seguridad y porqué esto constituye un esfuerzo serio de establecer un medio de intercambio de valor que no requiere de instituciones u autoridades para operar.

– Gaspar Galaz (doctorado de astrofísica, director de la Escuela de Astronomía de la PUC) presentará una charla que explica el descubrimiento de las ondas gravitacionales. El genio, el soñador y el obstinado, o la sinfonía de las ondas gravitacionales.

En esta charla se describirá, en palabras simples y en lo posible sin ecuaciones, la física fundamental tras las ondas gravitacionales, cuya existencia fue dada a conocer en febrero de 2015. Se mostrarán los ejemplos recientes de fuentes astrofísicas de dichas ondas y se ahondará en la nueva astronomía que nace. Junto con la descripción del artilugio experimental usado para la detección de las ondas gravitacionales, aparecerá la personalidad de tres científicos que tuvieron relevancia en este campo del saber: el genio, el soñador y el obstinado.

– Ricardo de Pol-Holz, (biólogo marino doctorado en oceanografía) experto en la investigación en radiocarbono, nos explicará como funciona este reloj de la vida. El tiempo en la tierra, en los mares, en las especies, etc.

– “Radiocarbono: El reloj de la vida”. En 1950 Williard Libby y su equipo de colaboradores publicaron la prueba empírica de que el Radiocarbono, o Carbono-14 reunía las condiciones necesarias como para ser utilizado como un reloj de todo lo que contuviera carbono en el planeta, es decir, un reloj, entre otras cosas, de la vida. Casi 70 años de investigación intensa han pasado de ese momento y no es de extrañarnos, el Radiocarbono se ha convertido en una herramienta fundamental no sólo para datar todo lo vivo de menos de 60 mil años, sino que como un poderoso trazador que marca distinguiblemente todos los componentes de el ciclo del carbono afectados, en particular, por el clima terrestre y sus principales protagonistas, entre ellos, el Hombre.