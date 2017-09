Prestigioso medio destaca a 3 chilenas entre las "mejores actuaciones femeninas del siglo"

De un tiempo a esta parte, por lo menos en los últimos 10 años, dejó de ser novedad que diversos medios internacionales destaquen el acontecer del variopinto cine chileno, una industria que cada año gana presencia tanto en festivales de cine como en alfombras rojas de todo el mundo.

Ahora, fue el prestigioso portal especialista en cine IndieWire quien puso otra vez sus ojos en las películas locales, en esta ocasión destacando a tres actrices chilenas en una lista con “las 25 mejores actuaciones femeninas del siglo 21“.

Si bien el periodo que abarca es acotado (los últimos 17 años), en la selección a cargo de los cronistas Eric Kohn, Kate Erbland, Michael Nordine, Jude Dry, Jamie Righetti y Zack Sharf irrumpen verdaderas personalidades del cine, como Uma Thurman (“Kill Bill”), Björk (“Dancer in the Dark”), Marion Cotillard (“La vie en rose”), Scarlett Johansson (Under the skin”), Charlize Theron (“Monster”), Juliette Binoche (“Certified Copy”) y Emmanuelle Riva (“Amour”), entre otras.

Con ese telón de fondo, las chilenas destacadas fueron Catalina Saavedra por “La Nana”, Paulina García por “Gloria” y Daniela Vega por “Una mujer fantástica”.

Sobre el rol de Saavedra, IndieWire la destacó como “un brillante talento“, con “una mirada juzgadora y a la vez amenazante que sirve de motor para el caos que se acumula en la película”. A García, la definen como “la estrella titular” de Sebastián Lelio, con un personaje que “ofrece una encarnación fascinante de frustraciones de mediana edad”, donde “García impregna al personaje una mezcla de tristeza y anhelo que prepara el escenario para un final galvanizado”.

En el caso de Daniela Vega, la loa es general: “en la historia del cine existen escasos roles para las mujeres transexuales, lo que hace que la interpretación de Daniela Vega sea una pieza esencial de la historia cinematográfica“. Luego agrega: “El título no miente: en ‘Una mujer fantástica’ Vega nos da eso en cada escena”, escribe Eric Kohn, el crítico a cargo de las descripciones de las tres actrices chilenas.