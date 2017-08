Ciclo con obra de Juan Downey se exhibe desde el 8 al 9 de agosto en la Cineteca Nacional

“Juan Downey: al otro lado del espejo” es el ciclo gratuito que presentará la obra del artista visual entre los días 8 y 10 de agosto.

La muestra incluye la proyección de siete videos de uno de los artistas chilenos más destacados internacionalmente, los que serán presentadas por especialistas.

Es uno de los videoartistas chilenos más destacados en el extranjero y pioneros en la materia: Juan Downey nació en Santiago pero se radicó en Nueva York: Realizó entre grabados, dibujos, video y performances. Y a 24 años de su muerte, la Cineteca Nacional de Chile, en colaboración con el Cedoc (Centro de Documentación) del Centro Cultural La Moneda, que guarda su obra, y el Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, mostrará parte de su trabajo y reflexionará sobre él.

El ciclo Juan Downey: al otro lado del espejo se compone de tres jornadas que estarán encabezadas por diferentes expertos sobre la producción de este creador.

“La obra de Juan Downey ha sido rescatada varias veces (…) pero creo que ahora damos la oportunidad de ver una selección que no es de fácil acceso. Son obras que, con el tiempo, han ido ganando vigencia, que vale la pena ver juntas y que, además, serán comentadas por algunas personas que han estudiado su creación”, dice Fernando Pérez, director del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado.

Su videografía en Juan Downey: al otro lado del espejo

La muestra incluirá en total siete obras realizadas entre los años 1974 y 1990. La primera jornada (8 de agosto a las 17:00 horas en el Microcine) incluye The abandoned Shabono (1978), Uros II (1974) y NO (1988). En tanto, el segundo día, se exhibirá In the beginning (1975) y Satelitenis (1984); esta función también será en el Microcine a las 17:00 horas. Por último, en el cierre, se podrán ver Vienna fin de sciéle (1990) y Return of the motherland (1989). Esta tercera jornada se llevará a cabo el 10 de agosto a las 20:30 en la Sala de Cine.

Los expertos que participarán serán Carla Macchiavello (académica del Departamento de Música y Arte de BMCC de la City University of New York); Sebastián Vidal (académico del Departamento de Arte de la UAH) y Fernando Pérez (director del Departamento de Arte de la UAH). Cada uno se hará cargo de una jornada.

“La persona que comenta eligió qué videos mostrar ese día, mostrando lo que ha estudiado, lo que más le interesaba. Y bueno, son videos de diferentes épocas y de diferentes facetas de la obra de Downey”, explica Pérez.

Y agrega: “El ciclo es una súper buena introducción a algunos temas de la obra de Juan Downey (…). Puede enfocarse en un público que no lo conoce, como en un público que ya lo conoce y quiere volver a ver sus obras, o las que no conoce, o discutir sobre ellas”.