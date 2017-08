Festival Puerto Ideas de Valparaíso confirma nueva versión e invitados

Una vez más, Valparaíso abrirá sus puertas y rincones para recibir la séptima versión del Festival Puerto de Ideas, desde el 10,hasta el 12 de noviembre. El encuentro – que el año pasado recibió a más de 25 mil personas – volverá a convocar a los intelectuales, científicos y artistas más destacados del mundo en distintas disciplinas.

“Hoy queremos saber si estamos en una época de cambios o en un cambio de época, si la ruptura con las instituciones que hoy presenciamos será permanente o es algo pasajero, o si la negativa a comprometerse obedece a las ansias de libertad o más bien al temor que nos provoca hacerlo, todas dudas que de seguro nos ayudarán a despejar los invitados a este encuentro, pues comparten un mismo interés por explorar el futuro”, comentó Chantal Signorio.

Entre los primeros confirmados se encuentra el llamado “Gurú” del Big Data y experto en redes sociales, Martin Hilbert. Alemán que vivió varios años en Chile por su trabajo en la Cepal, el año 2014 calculó la cantidad de información que existía en el mundo: 5 ZB (Zettabytes), unas 4.500 pilas de libros que llegaban hasta el sol, información que se sigue duplicando cada 2 años y medio.

Hilbert es doctor en comunicación, economía y ciencias sociales, asesor tecnológico de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y profesor de la Universidad de California. Ha planteado en numerosas ocasiones los riesgos de “la dictadura de la información” en la era digital, refiriéndose a los conflictos en la privacidad y el impacto en la democracia que generan los enormes caudales de datos.

“Hoy no solo las empresas de telefonía pueden predecir nuestros movimientos, sino que los políticos pueden dirigir mensajes personalizados a los públicos indecisos –diciéndonos lo que queremos escuchar- y hasta las redes sociales pueden descifrar nuestra personalidad con mayor precisión que nosotros mismos”, asegura Hilbert.

Otro de los confirmados es el alemán Boris Groys. La filosofía, el arte, la política, la historia y los medios se funden en la peculiar y completa biografía de este prestigioso pensador, que además tiene una intensa vida académica. Nacido en Berlín, estudió filosofía y matemática en la Universidad de Leningrado (San Petersburgo), y luego emigró a Alemania, donde se doctoró en filosofía en la Universidad de Münster. Hoy enseña en la Universidad de Nueva York y en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe.

Sus investigaciones sobre el arte de vanguardia del siglo XX y la teoría de los medios de comunicación contemporáneos lo han convertido en un célebre autor internacional. Groys se ha posicionado como uno de los críticos de arte más destacado del último tiempo pues ha desarrollado un pensamiento que tiende a desmarcarse del discurso habitual. Entre sus libros más importantes destacan Sobre lo nuevo: ensayo de una economía cultural; Bajo sospecha: una fenomenología de los medios; y Obra de arte total Stalin.

Pionera del arte conceptual en Chile, la artista visual y escritora Cecilia Vicuña es la tercera confirmada a Puerto de Ideas 2017. A través de instalaciones y esculturas precarias, performance, poesía, filmación y textiles, la obra de esta artista chilena ha sido siempre un manifiesto de eco internacional, una búsqueda para crear nuevos significados en el rescate de lo humano, y una crítica a la homogeneización de la cultura.

Vicuña ha publicado veintidós libros de arte y poesía, y ha expuesto en los principales museos del mundo como el MoMa y Whitney Museum, en Nueva York, The Institute of Contemporary Art, en Londres, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, entre otros. Fue nombrada Profesora Mensajera 2015 en la Universidad de Cornell, un honor otorgado a los autores que contribuyen a la “evolución de la civilización con el propósito especial de elevar el nivel moral de nuestra vida política, económica y social”.

En un intenso 2017, Vicuña participó en el principal encuentro de arte del mundo -Documenta-, fue parte de una muestra en New Orleans sobre arte y poesía de mujeres vanguardistas con su exposición About to happen -que en 2018-2019 se trasladará al Berkeley Art Museum, the Henry Art Gallery de Seattle y al Institute of Contemporary Art de Philadelphia. En septiembre, de este año, participará de la exposición Mujeres Radicales de los años 70, en el Hammer Museum de Los Ángeles, para terminar en Puerto de Ideas de Valparaíso en noviembre. A sus 68 años, la irreverente artista divide su tiempo entre Nueva York y Chile.