SinFronteras: Santiago a Mil contó con la participación de 26 países abarcando los 5 continentes

Finalizó el Festival Internacional Santiago a Mil, evento que tuvo una duración de 19 día llegando a 21 comunas de la capital y 16 de regiones, ofreciendo 81 espectáculos callejeros y pagados y más de 300 funciones en sala, entre otras actividades.

En el sexto capítulo de #SinFronteras, conocimos a la colombiana Carolina González, quien es publicista con especialidad en Marketing y vive hace 6 años en nuestro país. Ella como otros extranjeros, han podido sentir el afecto de mucho chilenos y a la vez, en casos aislados el rechazo. Es por eso, que la nacida en Bogotá, valora las actividades culturales que permiten la integración y el conocimiento de otras culturas, como lo fue el lema #SinFronteras de Santiago a Mil.

Sin fronteras. Ese fue el lema de la versión 2017 del festival , que abarcó en su parrilla a 26 países de cinco continentes —América, Europa, Asia, Oceanía y África—, muchos de ellos visitaron el festival por primera vez, como Haití, República Democrática del Congo, Palestina, Siria, Líbano y Hungría.

La programación gratuita, de calle y comunas, de este año contó con más de 156 funciones de espectáculos gratuitos y se apropió de este tema, estrenos directamente relacionados con los migrantes. También, resaltando que no existen fronteras entre las artes escénicas, se presentó la exposición Paisajes imaginados del artista haitiano Edouard Duval-Carrié, que reúne pinturas, grabados, instalaciones y esculturas que adaptan la iconografía habitual de la isla y que congregó a 5.000 personas.

En esa misma dirección, la programación gratuita de calle tuvo un fuerte acento en audio-recorridos que invitaron a apropiarse de la ciudad. Así, AppRecuerdos, del colectivo alemán Rimini Protokoll y el chileno NúcleoCiudad, y con la colaboración de Goethe-Institut Chile, exploró con testimonios, música y avisos publicitarios, la historia del Santiago de los setenta y ochenta con 129 archivos sonoros dispuestos en el centro de Santiago; Another place, funcionó como un mapa por ideas sobre el exilio y el sentido de pertenencia a la ciudad; y La zona, de la Compañía Teatro del Sonido, invitó en bicicleta a los espectadores a sumergirse en las historias que se esconden en las entrañas de barrios como el Barrio Matta Sur, Rondizzoni, Barrio Italia o Barrio Yungay.

Otro hito de Santiago a Mil 2017 fue la presencia de uno de los directores de teatro más grandes de la escena europea contemporánea, el alemán Thomas Ostermeier, con las aclamadas obras Die Ehe der Maria Braun (El matrimonio de MaríaBraun) y Ein Volksfeind (Un enemigo del pueblo) que se presentaron exitosamente en el Teatro Municipal de Las Condes.

Entre los montajes internacionales que agotaron más rápidamente sus entradas se encuentran Death comes through the eyes (La muerte a través de los ojos) de la Zouzak Theater Company, Tarascones dirigida por Ciro Zorzoli y Campo Minado de la argentina Lola Arias.

