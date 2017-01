Programación miércoles: Estreno en Teatro y Tocatas Mil destacan en Santiago a Mil

Para la programación de este miércoles destaca estreno Mateluna, escrita y dirigida por Guillermo Calderón, inspirada en el caso de Jorge Mateluna –colaborador en la creación del montaje Escuela-, quien fuera detenido en 2013 y condenado a dieciséis años de cárcel. Tras ser acusado de asaltar un banco sin pruebas suficientes, la obra explora y aborda el problema ético y artístico que enfrenta el grupo de teatro ante la condena y prisión de su creador.

Mateluna describe cómo la historia reciente se ha negado a dignificar la vida de quienes lucharon contra la dictadura.

Además, la magia de las luces llega a Quilicura, a las 21.30 horas, con una nueva función en Santiago de Dundu-Luz de Vida.

Melipilla se tiñe de colores con The color of time, a las 19.30 horas y, Peñaflor, reflexiona sobre el calentamiento global, a las 20.30 horas, con el pasacalle Arktika.

Programación Completa

Espectáculo en Calle (Gratuitos)

10.00 a 20.00 horas. ANOTHER PLACE (AUDIO-RECORRIDO/REINO UNIDO-PALESTINA-SIRIA). Desde Descubre Santiago a Mil en Costanera Center hasta Embajada de Siria.

10.00 a 20.00 horas. APPRECUERDOS (AUDIO-RECORRIDO/CHILE-ALEMANIA). Desde Centro GAM y Centro Cultural Estación Mapocho

13.00 y 19.00 horas. QUINTA Y SEXTA FUNCIÓN AS FAR AS MY FINGERTIPS TAKE ME (PERFORMANCE/INSTALACIÓN/FUNCIONES UNIPERSONALES – LÍBANO/PALESTINA). EnCentro GAM.

19.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN THE COLOR OF TIME MELIPILLA (PASCALLE-FRANCIA). En Plaza de Armas, Melipilla.

20.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN ARKTIKA PEÑAFLOR (ESPAÑA-CHILE/PASACALLE). En Malloquito con 3 Oriente, hasta Malloquito con Gabriela Mistral.

21.15 horas. PRIMERA FUNCIÓN TITO ANDRÓNICO, UN SHAKESPEARE EN ESPACIO PÚBLICO PUENTE ALTO (CHILE/TEATRO). En Parque Gabriela, Av. Concha y Toro 3214, Puente Alto.

21.30 horas. PRIMERA FUNCIÓN DE DUNDU-LUZ DE VIDA EN QUILICURA(PASACALLE-MÚSICA /ALEMANIA). En Av. Valle Lo Campino con calle Alto Claro, hasta Valle Lo Campino Norte, Quilicura.

Espectáculos en sala

17.00 horas. TERCERA FUNCIÓN TRAVESÍA (CHILE/TEATRO-DANZA-MÚSICA). En Teatro Sidarte.

18.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN DEATH COMES THROUGH THE EYES/LA MUERTE A TRAVÉS DE LOS OJOS (LÍBANO/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Centro GAM, Sala N1.

18.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN EL PAGO DE CHILE (CHILE/TEATRO). En Taller Silgo XX.

19.00 horas. TERCERA FUNCIÓN PINOCHET, LA OBRA CENSURADA EN DICTADURA (CHILE/TEATRO). En Matucana 100, Espacio Patricio Bunster).

19.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN LO UNICO QUE NECESITA UNA GRAN ACTRIZ, ES UNA GRAN OBRA Y GANAS DE TRIUNFAR (MÉXICO/TEATRO). En Teatro Universidad Mayor.

20.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN DE ÑUKE (CHILE/TEATRO)+ DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Centro GAM, Espacio Público. (Función agotada).

20.30 horas. ESTRENO MATELUNA (CHILE/TEATRO). En Teatro UC, Sala 2.

21.00 horas. TERCERA FUNCIÓN CORDILLERA (CHILE/TEATRO). En Teatro Oriente.

19.00 horas. TERCERA FUNCIÓN RABIOSA MELANCOLÍA (URUGUAY/TEATRO). En Centro GAM, Sala A1.

21.00 horas. SEXTA FUNCIÓN SUITE PARA UN CUERPO Y SU MEMORIA (CHILE/ TEATRO-DANZA). En GAM, Sala B1, Santiago.

21.00 horas. QUINTA FUNCIÓN LA DICTADURA DE LO COOL (CHILE/ TEATRO). En Matucana 100 (Teatro Principal).

21.30 horas. TERCERA FUNCIÓN CUANDO TODOS PENSABAN QUE HABÍAMOS DESAPARECIDO (MÉXICO-ESPAÑA/TEATRO). En Teatro Universidad Mayor.

21.30 horas. SEGUNDA FUNCIÓN PARECIDO A LA FELICIDAD (CHILE/TEATRO). En Teatro FinisTerrae.

22.00 horas. SEXTA FUNCIÓN DONDE VIVEN LOS BÀRBAROS (CHILE – TEATRO).En Teatro del Puente, Parque Forestal s/n (Agotado).

21.30 horas. TERCERA FUNCIÓNMORIR DE AMOR, SEGUNDO ACTO INEVITABLE: MORIR (COLOMBIA/TEATRO) + DIÁLOGO POST FUNCIÓN. En Teatro San Ginés, Sala Nueva.

Tocatas Mil

21.00 horas. ANKATU ALQUINTA (CHILE/ROCK). En Jazz Corner.

22.30 horas. ALÁFIA(BRASIL/FUNK CANDOMBLÉ). En Espacio Diana.