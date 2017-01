Mariah Carey anuncia retiro temporal de la música y redes sociales por lapsus de Año Nuevo

Fue un bochorno mayor. En plena celebración de Año Nuevo en Times Square (Nueva York), en el tradicional show artístico que allí se realiza cada fin de año, una serie de problemas técnicos dejaron en evidencia a Mariah Carey, cantante que sobre el escenario quedó literalmente en blanco cuando falló la pista pregrabada sobre la que cantaba.

El hecho no pasó desapercibido por el mundo. Carey se negó a cantar sin el apoyo del playback y, descolocada, sobre la marcha le pidió al público que la acompañara entre la confusión general de los oyentes. Aquí, su presentación y el momento del error.

A 12 días del bochorno, la estadounidense ha tomado una decisión drástica: dejar momentáneamente los escenarios y la palestra pública, en específico, las redes sociales. En sus propias palabras, “por una temporada”.

En Twitter, la intérprete se desahogó y entregó sus razones: “Chicos, me han hecho polvo… Hubo gente que aprovechó la oportunidad para humillarme a mí y a aquellos emocionados por llegar al año nuevo conmigo“. Luego, agregó: “Quiero que todos sepan que llegué a la víspera en Nueva York en un buen estado de ánimo y quería celebrar este hermoso momento con el mundo”.

El tema afectó a Mariah Carey. Su mánager, Stella Bulochnikov, desclasificó detalles de la presentación que la exculparían de cualquier responsabilidad. Según narra El País, el origen de la falla sucedió diez minutos antes de la actuación, cuando su equipo se percató que los auriculares de la cantante no funcionaban.

“Entonces cambiaron la batería de la petaca, y aún así seguían sin funcionar. Se lo volvimos a hacer saber y nos intentaron tranquilizar diciéndonos que se iba a arreglar en cuanto empezara el directo, algo que nunca sucedió. Ella no podía escuchar la música entre tanta gente“, dijo Bulochnikov, que a su vez confirmó que el proyecto de una biopic sobre Carey sigue en pie.

Tommy Mottola, respetado productor musical estadounidense y ex marido de Carey, a través de una carta publicada por Page Six instó a su ex a buscar “profesionales más experimentados y respetados“.

“(Mariah Carey) es posiblemente la voz pop más grande de las últimas tres décadas. Ha tenido más hits que cualquier artista pop en la historia. Es un icono global y un tesoro con talento increíble no solo como cantante, sino como una gran compositora. ¡Lo que sucedió en Nochevieja le podría haber sucedido a cualquier persona! Su personal técnico tuvo que haber prestado más atención a todo para que no hubiera ninguna posibilidad de que eso sucediera“, escribió Mottola, quien aprovechó la oportunidad para cuestionar la última medida de la cantante: entrar a un reality show.

“Mi único consejo es que debe contratar a profesionales más experimentados y respetados para rodearla y ayudarla con su carrera. Nunca la hubiera animado o la hubiera guiado a hacer algo como un reality show. No lo entiendo“, dijo Mottola.