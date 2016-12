Diseñador de The Rolling Stones y Lou Reed será la estrella de la Sexta Bienal de Diseño

La Sexta Bienal de Diseño ya toma forma. Se llevará a cabo en el Centro Cultural Estación Mapocho entre el 11 y el 22 de enero y contará con un invitado de lujo: Stefan Sagmeister, célebre diseñador gráfico austriaco y aclamado director de arte, responsable de icónicas carátulas de álbumes del rock.

Algunos de sus trabajos destacados: la dirección de arte del disco Bridges to Babylon de The Rolling Stones, editado en 1997; la colección Set the Twilight Reeling de Lou Reed y el álbum Feelings de David Byrne.

Por su labor en la música, el diseñador gráfico ha sido nominado cinco veces a los premios Grammy, galardón que terminó obteniendo gracias a su trabajo gráfico en el box set de Talking Heads.

Destaca, también, su labor como fundador de Sagmeister Inc, ente desde donde ha diversificado su trabajo, no sólo respectivo a la música, sino también a otras disciplinas artísticas. Parte de ese esfuerzo se ve en Made You Look, libro que recopila sus colaboraciones.

Pero Sagmeister no será el único invitado de honor de la bienal. Lo acompañará el arquitecto inglés Hugh Broughton, autor del diseño del centro de investigación británico IceLab, Halley VI Antartic Research Station; y la directora del Departamento de Educación de la ONG Index, Lotte Stenlev, entre otros.

La misión de la bienal, este año, estará enfocada al tratamiento de emergencias a través del diseño. “A raíz de que Chile y su población están expuestos a diversos tipos de catástrofes naturales y otros estados de emergencia provocados por el hombre, la temática que abordará esta sexta bienal será Diseño en Alerta, de manera de brindar soluciones innovadoras, diferentes e inspiradoras que ayuden a mitigar el impacto que dichos episodios producen”, reza el comunicado del evento impulsado por la Pontificia Universidad Católica y la Universidad del Desarrollo, que como su nombre lo indica, se organiza cada dos años.

La bienal, además, servirá de sede para la International Council of Design, red internacional de diseñadores especializados en la comunicación visual, organización que promueve la excelencia del diseño defendiendo su importancia como medio para el cambio social.