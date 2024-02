Una relación a distancia puede ser un desafío para quienes deciden establecerla. Ya sea por la misma lejanía, por la dificultad que podría existir respecto a la comunicación y la falta de contacto físico, lo que para algunos puede ser indispensable en un noviazgo.

Ester Laherrán Cantera, psicóloga clínica y coordinadora de salud mental en la Clínica Bupa Santiago, entrega, desde su posición como terapeuta, las cinco claves fundamentales para que una relación a distancia funcione.

Primeramente, Ester explica que cada persona tiene un tipo de personalidad relacionado con el apego en la infancia. “El apego influye muy directamente en cómo nos relacionamos con una pareja, entonces, es importante expresar abiertamente los sentimientos y las preocupaciones”, enfatiza la psicóloga.

Las claves para que una relación a distancia funcione

Laherrán enumera una serie de aspectos que son fundamentales al momento de entablar una relación a distancia, las que te señalamos a continuación:

1. Comunicación abierta y honesta.

2. Construcción de la confianza.

3. Establecimiento de metas y planes a futuro.

4. Manejo saludable de conflictos.

5. Autonomía y crecimiento individual.

“Una de las principales claves es la comunicación abierta y honesta, porque la comunicación es fundamental… Pero no sólo lo es en una relación a distancia, sino también en una relación presencial”, plantea la profesional.

“En la relación a distancia se vuelve aún más crucial, porque es importante establecer expectativas claras sobre la frecuencia y el medio de comunicación“, continúa la psicóloga.

“Hay muchas personas que dicen ‘me sirve (hablar) por WhatsApp’, y hay otras que necesitan hablar por teléfono. Y con respecto a la frecuencia, hay gente que dice ‘a mí con una vez a la semana me sirve’ (…), entonces, es importante establecer expectativas claras sobre la frecuencia y el medio de comunicación, así como compartir abiertamente sentimientos y preocupaciones“, recalca Laherrán.

En ese sentido, Ester agrega como consejo el programar momentos regulares para hablar, ya sea por llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes, pueso esto ayuda a mantener la conexión emocional.

“El segundo punto es la construcción de confianza, porque la clave es que la confianza es la base de cualquier relación exitosa. En una relación a distancia, donde no se tiene el contacto físico diario, es esencial construirla y mantenerla”, señala la psicóloga.

Aquí, la profesional explica que la transparencia y la consistencia juegan un rol importante. “Por ejemplo, cuando yo soy transparente en cómo me siento, o cuando yo digo que te amo mucho, pero nunca te llamo por teléfono… Esa es la transparencia y la consistencia en las acciones y en las palabras. Eso contribuye mucho a fortalecer la confianza”, explica la experta.

En este conexto, Laherrán agrega que es crucial manejar los celos e inseguridades de manera abierta y constructiva, pues es aquello que lo que ayuda a manejar los miedos.

“Dime qué necesitas”

“Tener metas compartidas y planes para el futuro ayuda mucho a mantener la conexión, y eso siempre proporciona un sentido de propósito a la relación. ‘Yo estoy contigo por un propósito’. Cuando yo estoy contigo por un propósito, yo me siento parte“, indica Ester.

La psicóloga agrega que esto implica un “sentido de responsabilidad muy importante en las relaciones. Cuando yo me siento parte de esto, voy a ser mejor en la relación, y el consejo de este punto es discutir las expectativas a largo plazo, como por ejemplo, la posibilidad de vivir cerca en el futuro. Todas esas expectativas pueden reducir la ansiedad y brindar estabilidad en la relación”.

Por otro lado, en una relación a distancia es vital abordar los conflictos de manera respetuosa y efectiva. “Por eso este punto yo creo que es uno de los más importantes, porque si sabemos cómo manejar saludablemente los conflictos, podemos vivir de manera más tranquila”, destaca la profesional.

Laherrán, en este punto específico, recomienda algo vital: practicar la empatía. “Practicar la escucha activa y la búsqueda de soluciones en conjunto, porque si yo te oigo pero no te escucho, no hacemos nada, entonces, necesito escucharte para saber cómo te sientes”.

Aquí, la experta se detiene en una frase que, en sus palabras, se la dice mucho a sus pacientes en consulta: “Dime qué necesitas“. “No es lo mismo ‘dime cómo te sientes’, a ‘dime qué necesitas’. ‘Dime qué necesitas para reducir la ansiedad’, por ejemplo”.

Respecto a la autonomía y el crecimiento individual, Ester subraya que cada individuo en la relación debe mantener su independencia y siempre buscar su propio crecimiento personal. “Fomentar la autonomía, apoyar las metas individuales y celebrar los logros personales contribuyen a una relación más saludable y equilibrada”.

“Creo que el éxito de una relación a distancia depende mucho de la dedicación y la comprensión mutua, de los desafíos que puedan surgir en el camino, porque podemos conversar un montón de cosas, pero si no sabemos conversar, si no sabemos confiar, si yo me dedico a una cosa y no a ti… Esta comprensión mutua de los desafíos que pasan día a día ayuda muchísimo a que la relación sea un éxito”, cierra Laherrán.