“La integridad se define como la cualidad de ser honesto y justo; el estado de ser completo o íntegro; incorruptibilidad; solidez. ¿Qué es, entonces, la integridad emocional? Es todas esas cosas, aplicadas específicamente a tu propia vida emocional interna”.

Así lo explica la psicóloga y terapeuta Jonice Webb en el portal especializado Psychology Today. La experta en negligencia emocional infantil, añade que la integridad emocional en palabras simples es “saber lo que sientes y por qué, y ser capaz y estar dispuesto a enfrentarlo y compartirlo, incluso si es doloroso”.

Webb explica que cuando las personas son las personas reconocen sus sentimientos y saben expresarlos de manera honesta, su comportamiento exterior está alineado con su interior, lo que facilita que te comprendan.

“Así que si el uso común de la palabra integridad significa ser honesto con los demás, entonces la integridad emocional implica ser honesto con la parte más profunda y personal de ti mismo: tus propios sentimientos. Significa estar dispuesto a enfrentar verdades incómodas dentro de ti mismo para que no permitas que dañen a tu pareja”, especificó la profesional.

No obstante, la experta señala que no raro que muchas personas con una integridad personal alta, puedan tener problemas de integridad emocional. “Es posible ser un bastión de honestidad en general, sin embargo, no ser totalmente capaz de enfrentar y aceptar tus propios sentimientos”, especifica.

Además, Webb aclara que la integridad emocional puede variar a lo largo de la vida y las circunstancias. “Esto puede deberse a que los humanos tenemos una tendencia natural a evitar emociones dolorosas, conflictos difíciles y recuerdos hirientes. Esto es especialmente cierto si creciste en una familia emocionalmente negligente”, expresa.

Cómo la negligencia emocional infantil afecta a la integridad emocional

La experta en negligencia emocional afirma que esto significa “crecer en una familia que responde de manera insuficiente a las emociones y necesidades emocionales de los niños. Como niño, tus emociones pueden ser ignoradas, tratadas como sin importancia o desalentadas activamente”.

Si viviste alguno de estos casos, es posible de aprendas a descartar tus propios sentimientos y que no incluso no sepas identificarlos y expresarlos bien. Y esto último es la base de la integridad emocional.

El problema es que la falta de esta habilidad puede ocasionar no sólo problemas personales sino que también en tus relaciones y especialmente en tu pareja. Pero cómo determinar si puede ser tu caso o el de tu pareja, a continuación te lo contamos.

6 Señales de que en tu relación falta integridad emocional

1. Tú, tu pareja o ambos, suelen decir que no están enojados o heridos cuando realmente lo están. Por ejemplo, dicen que no pasa nada o que está todo bien, cuando realmente no es así.

2. Intentan esconder sus errores o debilidades.

3. Se consideran personas “impredecibles” el uno al otro.

4. Se ocultan cosas el uno al otro para no “lastimarse”.

5. No suelen saber cuáles son los sentimientos del otro.

6. Te descubres a ti mismo escondiendo tus verdaderos sentimientos sobre algo de tu pareja.

Cómo remediarlo

Tienes que saber que los sentimientos dolorosos son temporales, pero desaparecen cuando los enfrentas y tratas.

“Si creciste con negligencia emocional, aprende todo lo que puedas sobre cómo te ha afectado. Las habilidades emocionales que no aprendiste en ese entonces se pueden aprender ahora. Ser más consciente de tus propios sentimientos y aprender cómo y cuándo compartirlos aumentará la integridad emocional de tu relación”, señala la experta.

Jonice dice que nadie tiene una integridad emocional perfecta o invariable, pero sí se puede mejorar. “A medida que lo intentemos, vacilaremos y fracasaremos. Entonces, la verdadera definición de integridad emocional es: intentar”, dice ella.