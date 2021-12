Durante la noche del martes se realizó una nueva edición de los People’s Choice Awards, premios destinados a lo mejor de la cultura popular mundial, escogidos según la votación del público.

Desde antes del evento, se sabía que Halle Berry sería honrada con el Icon of 2021 Award, mientras que Dwayne “La Roca” Johnson tenía su nombre en los People’s Champion Award. Además, Kim Kardashian sería reconocida con el Fashion Icon Award.

Sin embargo, poco antes del inicio de la entrega de premios, las estrellas marcaron tendencias en redes sociales al llenar al Barker Hanger en Santa Mónica con diferentes vestidos y trajes para el evento.

La primera en aparecer fue Laverne Cox, actriz de Orange is the new black, quien participó como la anfitriona de la alfombra roja.

La intérprete apareció con cabellos rosas y violetas y un traje marcado por transparencias negras y muchas plumas moradas que intercalaban con la tela oscura.

A continuación puedes ver a otras estrellas en la alfombra roja de los premios:

Dwayne Johnson y Halle Berry

Charlie D’Amelio

Karamo Brown y Becky G

Sarah Hyland

Paris Jackson

Gottmik

Sydney Sweeney

Jojo Siwa y Iman Shumpert

Avani Gregg

