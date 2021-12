Fue en octubre pasado cuando conocimos que Daniela Nicolás, exMiss Universo Chile, fue nominada para los People’s Choice Awards en la categoría de Mejor Influencer Latina. La ceremonia será el próximo 7 de diciembre en Santa Mónica, Estados Unidos.

En conversación con BioBioChile, la modelo indicó estar bastante entusiasmada con esta premiación, en la cual podrá estar sólo de forma telemática.

“Por las normas sanitarias y restricciones del estado de California no pudimos viajar, así que estaremos conectados de forma remota solamente. Pero estamos súper felices y de todos modos y vamos a aparecer en la transmisión”, expresó.

Durante los últimos años Nicolás se volvió bastante conocida en Chile por su trabajo como modelo y actriz en algunas teleseries. En este contexto, ella misma reconoce que las redes sociales entraron a su vida de golpe.

“La verdad es que las redes sociales fue un mundo al cual fui entrando muy de a poco, fue bastante extraño la verdad, pero a la vez súper entretenido por la posibilidad de estar en contacto con la gente. He sido muy feliz y he podido hacer cosas que me gustan”, sostuvo.

En este sentido, la exintegrante de la teleserie Gemelas aseveró que una de las situaciones que más le ha costado sobrellevar son las críticas que suele recibir de algunos usuarios de forma anónima en internet, aunque también reconoce que la logrado soportarlo.

“El hate (odio) en la redes es algo súper duro de vivir, porque creo que es muy injusto recibir críticas, improperios y groserías de forma gratuita, pero bueno, lamentablemente es algo que siempre va a estar”, expresó.

“Yo antes incluso solía llamar a mi mamá y decirle ‘Mamá no entiendo por qué me llegan estos comentarios’ o ‘Por qué me dicen estas palabras’. Ella tuvo que calmarme en algunas ocasiones”, agregó.

“Ya con el tiempo uno aprende a lidiar con este tipo de situaciones y, al final, darle el peso que se merecen. El comentario de alguien que uno no conoce, o que se esconde detrás de un perfil falso, no debería tener ningún valor”, detalló.

Salud

Tiempo atrás Daniela Nicolás reconoció en una entrevista que sufre de Artritis Reumatoide, la cual afecta las articulaciones y otros órganos del cuerpo.

“Con el tiempo empecé a hablarlo y contarlo a mis más amigos y familia, fue un proceso largo de aceptación, y sobre todo si a mí me costaba entender, era mucho más difícil que los demás entendieran, porque son enfermedades que se sienten, pero no se ven, por lo que es súper difícil hacer entender la real ayuda que se necesitaba”, detalló en una entrevista en 2020.

“Uno no sabe si quizás la vida se acaba mañana. Puede sonar como súper profundo y súper amargo, pero me enseñó que la vida es ahora. Ahora se disfruta, ahora se hace, ahora se va al miss, se hace todo”, añadió

En el presente año la actriz no ha estado exenta de problemas de salud. Sin ir más lejos, en octubre estuvo internada debido a complicaciones físicas, de las cuales ha salido adelante.

“Han sido semanas complejas, pero hemos estado saliendo adelante. Esto es algo que me va a acompañar por siempre, hay que tomarlo con valentía y tranquilidad, en la medida de lo posible”, concluyó.

Hay que señalar que los People’s Choice Awards se llevarán a cabo en el teatro Barker Hangar, en Santa Mónica. Las actividades iniciarán desde las 19:00 horas de Chile.