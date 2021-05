Rosie Chandler es fanática de la moda de los años cincuenta. Si bien le gustaría tener vestimenta de la época, esta puede ser muy cara, por lo que ella tiene una creativa forma de lucir como a ella le gusta.

En su casa tenía una máquina de cocer, por lo que sólo se dejó llevar. Aprendió a utilizarla a través de tutoriales en internet y comenzó a confeccionar ropa para ella y su familia, como una forma a ahorrar dinero que usualmente se gastaba en ropa.

No obstante, su ingenio fue más allá. Comenzó a realizar sus ‘looks’ favoritos de los años cincuenta, nada más que con cortinas y manteles, de telas que se pareciesen a las usadas en aquella época.

Rosie es madre de cuatro niñas, por lo que su vida se ha vuelto en ingeniárselas para ahorrar, por lo que hacer ropa ella misma, es una muy buena forma de economizar.

Al aprender a coser, empezó a fabricar artículos básicos, como fundas de cojines, pero en el transcurso de los años logró tomar un curso como hobby de costura y así pudo ir creando ropa, que tiene una mayor complejidad

“Cuando eres una madre que se queda en casa, a veces puede parecer un trabajo muy pesado. Echo de menos los días en los que trabajaba en oficinas y me vestía para ir al trabajo y no quería llevar el uniforme de madre, ya sabes, jeans y polera. Me encanta el glamour de la moda de mediados de siglo y, aunque mi vida y mis tareas no son glamurosas, quiero sentirme así todos los días”, le dijo al medio Metro UK.

Además, la mujer agregó que “en mi vida cotidiana uso vestidos la mayor parte del tiempo, ya sea que los haya hecho o los haya comprado en tiendas de segunda mano”.

“Lo tomé como es debido hace unos cinco años, cuando mi hijo tenía alrededor de un año, porque realmente necesitaba un pasatiempo fuera de los niños, algo que me mantuviera cuerda“, relató al medio antes citado.

Rosie encuentra telas de segunda mano y patrones auténticos por unas pocas libras en tiendas benéficas y luego los convierte en elegantes vestidos, pantalones cortos para hombres e incluso disfraces para niños.