No es un secreto que los emprendimientos por internet han sido una parte vital de la economía en el último año, en que la pandemia ha sido brutal con el comercio, pues las compras presenciales ya no se pueden realizar en muchas ciudades que entran y salen de cuarentena, especialmente en rubros que no son esenciales.

Es por medio de internet que muchos emprendimientos sobre moda han sobrevivido, entre ellos los de joyas, que han aumentado junto con otros rubros durante el último año.

Así lo indica a BioBioChile el subgerente de e-commerce de la joyería online chilena TopSilver.cl, Mario Torres. Ellos son vendedores mayoristas de joyas de plata, con varios años de experiencia en el rubro, y afirma que la pandemia, lejos de ser perjudicial, les ha dado un impulso.

“A raíz de la pandemia, hemos tenido un crecimiento explosivo en internet. Incluso tuvimos que cambiarnos a una oficina más grande, debido al aforo, y tuvimos que aumentar los plazos de despacho porque nos llegan demasiados pedidos. Antes despachábamos en 3 días y ahora el plazo es de 6 días. La verdad es que ha sido un poco difícil enfrentar esta explosión de venta online y sé que a otras tiendas online les ha pasado algo similar”, indica el ejecutivo.

Los motivos del gran crecimiento online son la pandemia y también, como era de esperarse, los retiros de los 10% desde las AFP, los cuales muchos de sus clientes han usado para emprender, en este caso comprando joyas de plata al por mayor.

“Nosotros somos proveedores y algunos clientes incluso nos dijeron que renunciaron a sus trabajos formales para dedicarse a sus emprendimientos, como la venta de joyas. Otros también nos dicen que ahora invierten más porque también hicieron el retiro del 10%. En redes sociales hay muchos nuevos negocios vendiendo diferentes productos, desde alimentos a ropa. Le gente se ha atrevido más a emprender, dada la situación”, asegura Torres.

En ese sentido, ha sido complejo cumplir con toda la demanda, al mismo tiempo que deben seguir todos los protocolos de seguridad para prevenir cualquier contagio en las oficinas.

“Estamos tratando de cumplir con toda la demanda, que es alta. Los clientes, por la situación, han estado mucho más comprensivos, aunque sí nos han tocado reclamos porque los tiempos de despacho aumentaron. El desafío ha sido tratar de cumplir con todos, dada toda la presión y las restricciones de la emergencia sanitaria”, relata.

El subgerente también reconoce que, de no ser porque ellos ya tenían mucha experiencia con la venta online de joyas de plata en TopSilver.cl, habría sido difícil seguir con el negocio.

“A nosotros nos benefició el que ya veníamos muy bien preparados para vender online, ya estábamos en internet y teníamos una plataforma potente, así que el impulso de la pandemia lo vimos como una oportunidad. Si no hubiese sido así, el tener que cerrar nuestras tiendas físicas habría sido un golpe desastroso”, dice.

Claves para tener éxito vendiendo joyas de plata por internet

¿Cómo tener éxito con un emprendimiento por redes sociales ahora que ha aumentado la competencia? El subgerente de TopSilver.cl expresa que este aumento en la venta online puede ser una oportunidad y entrega los siguientes consejos para tener éxito con las joyas de plata.

-Los precios de TopSilver.cl, proveedor mayorista de joyas de plata, están fijados de una forma que permiten que sus clientes puedan revender esos productos al menos al doble de su valor, ganando un alto margen, así que no cobres menos del doble. Incluso hay quienes tienen una ganancia superior.

–Instagram y TikTok son citadas por el experto como las redes sociales donde los emprendimientos están presentando más crecimiento, aunque otras más clásicas, como Facebook, también pueden servir de apoyo.

-El empaque de productos que sean estéticamente atractivos se ha convertido en una tendencia entre las tiendas online, así que recomienda fijarse mucho en el empaquetado, eso puede ayudarte a destacar por sobre la competencia.

-Dedícale tiempo a tu emprendimiento a diario. Publicar contenido con frecuencia y responder rápidamente a tus clientes mostrará que te tomas en serio tu negocio y generará más confianza.

-Sé muy ordenado con tus finanzas. El ejecutivo de TopSilver.cl recomienda guardar tus ganancias para volverlas a invertir en más productos y no gastarlas en otras cosas, porque sin financiamiento, no podrás hacer crecer tu negocio.