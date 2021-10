En los últimos años, una de las actrices revelación de la industria cinematográfica ha sido la británica Emilia Clarke, conocida por su interpretación de Daenerys Targaryen en la serie de HBO Juego de Tronos.

La artista también ha hecho gala de sus grandes dotes para la actuación en la pantalla grande, donde ha protagonizado filmes como Terminator Genisys (2015), Yo antes que Tú (2016) y Solo: A Star Wars Story (2018), los cuales le han valido notables críticas.

Pero además, Emilia es reconocida por ser una actriz dulce, empática y con un gran sentido del humor; cualidades de las que ha hecho gala en redes sociales como Instagram, donde acumula más de 27 millones de seguidores.

Por ello, no es extraño ver la devoción con la que sus fans siguen cada uno de sus consejos, incluyendo aquellos relacionados con el mundo de la belleza.

El “truco” facial de Clarke

Conocida es la colaboración de la actriz con la marca de cosméticos Clinique, de la cual es una de sus embajadoras más connotadas.

Por medio de su cuenta en la plataforma virtual, Clarke ha mostrado diversos productos de la marca y su funcionamiento, permitiendo a sus seguidores ver los usos de cada artículo.

No obstante, uno de sus favoritos es sin duda el un bálsamo limpiador, el cual considera su “secreto” para mantener una piel limpia e hidratada. Este desmaquillante se caracteriza por tener la textura de un bálsamo y al aplicarse en la piel va transformándose en un aceite sedoso.

“Mi rutina de mañana y de noche es exactamente la misma. Me gusta hacer una doble limpieza, así que empiezo con el bálsamo limpiador. Funciona de maravilla para derretir el maquillaje de la cara y los ojos, así como el protector solar”, comentó en una reciente entrevista con el medio WhoWhatWear. El segundo paso implica el uso de la ‘Leche Micelar Limpiadora Todo en Uno + Desmaquillante’, que según Emilia “realmente nutre y limpia su piel”.

De acuerdo a lo señalado por Woman’s Health, la particularidad de los bálsamos limpiadores es que su fórmula no es grasa, no reseca -a diferencia de otros desmaquillantes- y nutre la piel. “Está pensado para dejar la piel fresca y con un suave brillo después de su uso”, declararon.

Productos similares

Si te gusta ver distintas opciones y prefieres analizar qué ofrece el mercado en términos de bálsamos de limpieza facial, a continuación de te dejamos con algunos productos alternativos.

1) Clean It Zero – Marca: Banila Co | Precio: $22.990 (100 ml)

Este bálsamo de limpieza hipoalergénico te ayudará a remover el maquillaje, la suciedad, las células muertas de la piel y las impurezas del rostro y ojos sin dañar la piel ni perder su equilibrio de humedad. Su tecnología Zero Balance limpia y purifica profundamente la piel, dejándola además hidratada y fresca. Es un producto libre de parabenos, sulfatos, ftalatos, aceite mineral, alcohol y colorantes artificiales.

2) Camomile | Marca: The Body Shop | Precio: $11.000 (90 ml)

Este bálsamo 100% vegano limpia y nutre tu piel con la manteca limpiadora especial de The Body Shop. Una excelente forma de eliminar los restos de maquillare mientras purificas, limpias y refrescas tu piel para dejarle un tacto suave.

3) All Clean Balm | Marca: Heimish | Precio: $17.800 (120 ml)

Este bálsamo desmaquillante remueve fácilmente el maquillaje pesado, células muertas, impurezas y residuos que la piel acumula durante el día. Es ligero por lo que no obstruye tus poros, y mantiene la humectación sin dejar sensación grasosa ni pegajosa. Contiene 10 tipos de aceites naturales que ayudan a aliviar tensiones y brindan un efecto relajante. Su manteca de Karité y extracto de coco aportan hidratación y elasticidad a la piel.

4) Advanced Night Repair | Marca: Estée Lauder | Precio: $57.500 (75 ml)

Este bálsamo de peso ligero se transforma en aceite de limpieza sedoso, ideal para masajear sobre la piel. Luego, se transforma en una emulsión lechosa que se enjuaga fácilmente para una sensación de limpieza. Ideal para eliminar el maquillaje y las impurezas, incluyendo la contaminación, ya que purifica profundamente dentro de la superficie de la piel para mejorar su aspecto global y hacerla saludable.

¿Por qué elegir un bálsamo de limpieza facial?

Para que nuestra piel pueda descansar y nutrirse de forma óptima, el primer paso a juicio de los cosmetólogos es mantenerla limpia de las impurezas.

Precisamente, esa es la gran misión que cumplen en la actualidad los bálsamos de limpieza facial, un producto para el rostro de consistencia semisólida y con una fase oleosa que, por lo general, “contienen en su formulación aceites vegetales, mantecas o ceras”, según lo declarado por Inés Taus, encargada del departamento de formación de la prestigiosa marca de belleza Lierac.

De acuerdo a varios expertos del rubro, este tipo de productos debiera ser un “must” en tu rutina de limpieza.

En palabras de Cristina Sánchez-Jauregui, brand manager de la firma de bálsamos faciales Eve Lom, estos “eliminan cualquier resto de maquillaje, incluido el waterproof, limpiando la piel más en profundidad que otros tipos de fórmulas, ya que disuelven la suciedad, las toxinas y las impurezas”.

Por su parte, Hemely Varela, directora de formación de la marca de belleza Darphin España, agregó que los bálsamos incluso ayudan a relajarse. Son “más delicados y suaves con la piel para desmaquillar, limpiar en profundidad y aportar luminosidad de forma inmediata mientras nutren. Ofrecen a la consumidora un efecto relajante gracias a sus aromas únicos”.

Pero además, dichos bálsamos son perfectos para cualquier tipo de cutis, sobre todo para los maduros y secos. “Los profesionales reconocen que también son muy beneficiosos para las dermis más sensibles debido a que son fórmulas más hidratantes y nutritivas. Incluso pueden ser aptas para cutis con acné debido a su capacidad de descongestionar y equilibrar (busca siempre opciones no comedogénicas)”, declararon desde la revista española Telva.

Modo de uso

Sobre su aplicación, Sánchez-Jauregui recomienda tomar la cantidad de una avellana de bálsamo y calentarla sobre los dedos, de modo de hacerla más manejable al tacto.

Luego, debes masajear el producto sobre la piel seca haciendo círculos, con el objetivo de que los activos del bálsamo penetren mejor en el rostro.

Finalmente, debes retirar el bálsamo con agua, lo que convierte al producto en una fórmula más líquida.

Otra opción es que humedezcas un trozo de algodón en agua caliente “y cubras con ella el rostro, presionando suavemente. Después, puedes realizar un gesto exfoliante dibujando círculos con el propio tejido para retirar los últimos restos de bálsamo, impurezas y toxinas. Termina empapando el tejido en agua fría y presionándola a toquecitos sobre la cara y el cuello para cerrar los poros y activar la circulación“, aconsejaron desde Telva.

Y tú, ¿te animas a integrar en tu rutina los bálsamos de limpieza facial?