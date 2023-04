Además de beneficiar la economía y enriquecer las culturas, según AARP, organización sin fines de lucro enfocada en acoger las necesidades de adultos mayores, viajar mejora la salud mental.

Esta actividad, entre otras cosas, activa nuevas emociones, estados de ánimo y otras funciones cerebrales que permiten procesar sentimientos.

En el caso de los voluntariados y programas que fusionan el trabajo y el viaje, a todo lo anterior se suma el aporte que se lleva a las comunidades de las localidades. Por eso, muchas entidades ofrecen algunas alternativas para viajar de manera más económica y otras retribuciones. A continuación algunas.

Voluntariados

Al tomar alguno de los voluntariados que ofrecen diversas ONGs, se puede aprender de la cultura desde adentro, además de acceder a comida, alojamiento, clases del idioma local u otros servicios gratuitos, acordes a la labor que se realiza.

Muchas veces, incluso, se puede postular a voluntariados acordes a la experiencia y los estudios de cada persona. Eso hace que, además de viajar de manera más económica, se gane expertise que a futuro puede ser beneficioso para conseguir nuevos trabajos.

Opciones de voluntariados: viajar ayudando a comunidades

Trabajar con niños: consiste en realizar tareas como cuidar bebés, ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje o gestionar actividades culturales.

Ayudar a mujeres: esto se enfoca en ayudar a víctimas de violencia. Al tomar esta opción, las actividades que se pueden realizar van desde manejar las redes sociales de alguna organización a llevarles comida.

Cuidar animales: países como Italia o la India ofrecen algunos programas de voluntariados para resguardar a los animales rescatados.

Recupera el dinero a través del programa Work and Travel

El programa, que otorga una visa especial, consiste en trabajar en otros lugares temporalmente, con la finalidad de potenciar el intercambio cultural, enriqueciendo tanto la cultura de los locales como de los visitantes.

En este, las agencias certificadas ayudan a gestionan los trámites y ofrecen las alternativas en formato de paquetes.

Si bien muchos países ofrecen programas, en Yo Me Animo, que tiene un listado con distintas alternativas, información y asesoría, se señala que el más popular entre los latinoamericanos es Estados Unidos.Los costos allá van entre los US$ 1700 y los US$ 2000. De todas maneras, como se va a trabajar, son una inversión, ya que el dinero es retribuido con las ganancias que se generan.

Vale destacar que el proceso para obtener la visa debe ser, en la mayoría de los casos, gestionada por quienes deciden viajar, y las agencias no pueden asegurar si se las van a entregar.

Los requisitos para postular varían según país, pero, en la mayoría de los casos, son principalmente tener entre 18 y 29 años y tener una base en el idioma del país al que se va.

Working Holiday

Es una opción similar a la anterior, pero es completamente gestionada por los viajeros y, al ser así, existe más flexibilidad.

Mayor rango de edad: si bien varía según el país, quienes eligen esta opción suelen tener entre 18 y 35 años.

Más tiempo para quedarse: tiene un máximo de tiempo de tres meses. Con esta alternativa se puede permanecer en el lugar por un año.

La variedad de trabajos es más amplia: con la visa Work and Travel, se puede viajar muchas veces al mismo lugar. En cambio, con esta solo se puede ir una vez a cada destino.