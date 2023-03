Cari Letelier es una reconocida astrofotógrafa chilena, cuya pasión por los cielos nocturnos la obligaron a dejar una prometedora carrera profesional como Ingeniera Civil Industrial, estudios que le permitieron incluso realizar una especialidad en Supply Chain Management, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el prestigiado MIT.

Hoy sus ojos miran hacia el cielo, en busca de nuevos fenómenos nocturnos y con ello nuevas emociones y oportunidades profesionales. Fue así que en febrero de este año partió a Islandia decidida a capturar auroras boreales. Ya las había visto como turista y como astrofotógrafa también había tenido una experiencia, pero este viaje fue especial.

“En 2015 en Tromso, al norte de Noruega, vi auroras boreales, pero en ese tiempo no estaba inmersa en la astronomía ni en la astrofotografía. En 2019 las volví a ver, esta vez en Islandia, pero ese fue un viaje donde las auroras boreales no fueron el foco y me faltó experiencia. Lo de este año fue extraordinario”, dijo la profesional a Revista Enfoque.

Su experiencia fue tan extraordinaria que una de sus fotos fue publicada el 27 de marzo en el sitio oficial de la NASA, como La foto astronómica del día. La imagen se llama Aurora sobre Arctic Henge y fue tomada por Cari a fines de febrero en una estructura de piedra de forma de arco que representa un calendario solar.

Astrofotógrafa chilena a la caza de las auroras

Emplazado arriba de una colina, al norte de Islandia, el monumento se convirtió en la locación ideal para atrapar las auroras boreales que tanto anhelaba. Esa noche habían ocurrido dos grandes Eyecciones de Masa Coronal del Sol (CME, en inglés) prometiendo tormentas geomagnéticas más fuertes que las comunes. “Cuando llegamos te juro que era una explosión en el cielo de colores, que yo nunca había visto algo así”, describió Cari.

Fue tan asombroso el panorama que hasta a la NASA le llamó la atención la imagen y escribieron en su reseña: “La búsqueda tuvo éxito. El cielo se iluminó espectacularmente con auroras brillantes y memorables que resplandecían con colores sorprendentes como el rojo, el rosa, el amarillo y el verde, a veces varios a la vez”.

Ese viaje lo hizo con el fotógrafo Mario Carvajal -una eminencia, lo describe-, quien estaba convocando a otras dos personas para embarcarse a una cacería de auroras boreales. Independientemente del reconocimiento de la NASA, la expedición fue un éxito y ahora están preparando nuevos viajes a Islandia, esta vez abierto a las personas que buscan vivir la experiencia de fotografiar auroras boreales y conocer Islandia.

El viaje cuenta con la colaboración de AstrofotografiaChile y Boreal Expeditions. Con los primeros, Letelier organizó la mayoría de sus talleres, expediciones y cursos que imparte a iniciados de la astrofotografía, en la cual participa Francisco Núñez, cofundador de una importante red de astrofotógrafos de Chile.

“Ver auroras boreales se enmarca como una forma de astroturismo, ya que hablamos de un fenómeno meteorológico y astronómico. Como divulgadores, es importante ampliar el espectro del astroturismo que ofrecemos en Chile, conociendo la experiencia de otros países”, explicó Núñez.

Islandia, Valle del Elqui y Colombia

Los próximos viajes a Islandia no solo están enfocados para profesionales y aficionados a la fotografía, ya que “todo el mundo puede participar, da lo mismo si haces fotos con una cámara réflex o con un móvil, o incluso si no haces fotos y solo quieres ver las auroras boreales”, dijo la fotógrafa.

“Vamos con un equipo multidisciplinario a vivir una experiencia única y cada uno la puede vivir como mejor quiera”, afirmó la astrofotógrafa chilena, quien confirmó a Enfoque, que agregó dos nuevas fechas al tour programado para el 12 de septiembre, pero que también se agotaron.

“Se nos agotó en tres días los tours programados para febrero y marzo de 2024, razón por la cual agregaremos nuevas expediciones a partir de septiembre de 2024”, agregó.

En 2021, Cari Letelier fue parte del equipo de la guía Turismo Sobre Ruedas, (producida por Revista Enfoque) que recorrió Atacama y Coquimbo, registrando los mejores cielos nocturnos para la observación a ojo desnudo, la práctica de fotografía nocturna y la astrofotografía.

Por otra parte, para quienes estén interesados en aprender astrofotografía con esta reconocida fotógrafa chilena, con Astrofotografía Chile tiene en mayo agendado un campamento en el Valle del Elqui, llamado Starcamp, para aprender sobre astrofotografía con Cari Letelier y/o participar en algunas de sus expediciones astronómicas.