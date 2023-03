Esta semana, en la Astronomy Picture of the Day (Imagen Astronómica del Día), elegida por la NASA, destacó la astrofotógrafa chilena Cari Letelier, tras tomar una impresionante postal de auroras boreales en el Arctic Henge, Islandia.

Fue así como su foto figuró el día lunes 27 de marzo en el portal de la agencia espacial, bajo el nombre “Aurora sobre Arctic Henge”. Aunque fue tomada a fines de febrero en Raufarhöfn, al norte de Islandia, donde se encuentra la estructura.

Allí se pueden ver las auroras boreales de los últimos días de febrero, donde también se identificaron algunas estrellas como Polaris, por ejemplo, la más brillante de la constelación de la Osa Menor.

“También son visibles constelaciones más familiares, incluida la Osa Mayor a la izquierda, y la constelación de Orión en la parte inferior derecha”, dice la NASA en el post.

The NASA Picture of the Day for March 27th, 2023 is Aurora Over Arctic Henge by Cari Letelier #NASA pic.twitter.com/Zjjpx7KLrr

— NASA Astronomy POTD (@NASAPOTD) March 27, 2023