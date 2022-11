La lista de los “Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 ya fue revelada y la sorpresa llegó al país luego de que el restaurante chileno Boragó se posicionara entre los mejores 10 de Latinoamérica.

Para esta categorización culinaria, profesionales del mundo se reunieron en Mérida, Yucatán, para participar en el primer encuentro pleno de la comunidad gastronómica de América Latina desde 2019, con motivo de la presentación de la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2022.

Esta agrupación se define como “la academia” de los Latin America’s 50 Best Restaurants y está compuesta por más de 300 miembros regionales con derecho a voto, cuya selección se basa en su opinión experta sobre el panorama de la restauración en América Latina.

La academia está dividida en cinco regiones: México, Centroamérica, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil. Así, sus votos conforman un barómetro anual del buen comer.

Fue así como el restaurante chileno Boragó, ubicado en Santiago, quedó en el puesto número 10 de los 50, justo cuando cumplía 15 años de aniversario.

Para el criterio de los expertos destacó el exhaustivo enfoque en los ingredientes nativos de Chile que mantiene el chef Rodolfo Guzmán y lo califican como “el pionero gastronómico del país”.

De hecho, el restaurante cuenta con un sótano que funciona como Centro de Investigación de Alimentos, con una cocina de prueba donde se experimenta constantemente.

En la lista de este año, el premio mayor fue para el restaurante Central de Lima, como The Best Restaurant in Latin America 2022 y The Best Restaurant in Peru. Este recinto pertenece a los chefs Virgilio Martínez y Pía León y es considerado una oda a los paisajes, la historia y las tradiciones únicas de Perú.