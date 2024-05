Un particular incidente durante uno de los conciertos de “The Eras Tour” de Taylor Swift en París ha desatado una ola de reacciones en redes sociales.

Y es que se ha masificado la fotografía de un bebé descansando en el suelo en la sección “de pie” de La Défense Arena. La imagen muestra al menor acostado sobre un abrigo, mientras una persona de pie cerca del infante pareciera supervisarlo.

El hecho ha generado preocupación y rechazo entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionan la seguridad de llevar a un bebé a un evento masivo y ruidoso.

Bebé en el suelo durante concierto de Taylor Swift

“Para los espectadores con un niño pequeño en la zona de pie, se ha propuesto una disposición alternativa de asientos, pero fue rechazada por los poseedores de las entradas”, declaró un representante de La Défense a Page Six.

“Los términos y condiciones generales de venta estipulan que todos los menores de edad (sin límite de edad) que posean una entrada para un concierto en el Paris La Défense Arena deben estar acompañados por un adulto. Los niños menores de 18 años permanecen bajo la responsabilidad de su tutor legal, según la política del recinto”, agregó el funcionario al medio citado.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni su equipo han emitido comentarios sobre la situación. El incidente llega en un momento crucial para la artista, que está de vuelta en los escenarios parisinos tras un período de pausa, y con nuevo material discográfico bajo el brazo: “The Tortured Poets Department“.

Cabe agregar que “The Eras Tour” marca un hito en la carrera de Swift no sólo por su retorno, sino también por los ajustes en su repertorio y vestuario para incluir temas de su último álbum.

La cantante ha modificado la estructura del show para reflejar las distintas fases de su carrera, ofreciendo a los fans una experiencia renovada y en constante evolución.

https://t.co/crNSbVfcto Why Did Someone Put a Baby on the Floor at a Taylor Swift Concert? pic.twitter.com/uWR0BimxEg — Rod Ryan Show (@rodryanshow) May 13, 2024

Who's the dumbass who brought their baby in the pit of Taylor Swift's concert? https://t.co/sJKDrzbFLb pic.twitter.com/XuQC1CkhXE — CONSEQUENCE (@consequence) May 11, 2024

I'm surprised security allowed people to bring a baby to a concert. If they baby was injured there would be a lawsuit. It's just not wise. If parents can afford expensive #TaylorSwift tickets they can afford a babysitter. #ErasTourParis pic.twitter.com/vwBmSARb2L — missiongirl (@missiongirl4) May 12, 2024

get ur baby off the floor and GO HOME pic.twitter.com/U8xrIbHCcS — GINA 🌙✨ (@whatamind13) May 10, 2024