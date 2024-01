El conocido youtuber estadounidense MrBeast, está sorteando 10 generosos premios de 25 mil dólares, que corresponden a unos 22 millones de pesos chilenos, pero ¿por qué está regalando dinero?

Según comentó el influencer a través de X (Twitter), lo estaría haciendo “por diversión”, pero también tendría que ver con su primer video publicado en esta red social, que recaudó 250 mil dólares, cifra que se traduce a más de 200 millones de pesos chilenos.

Al parecer, cualquier persona del mundo puede participar, siempre y cuando tengan un perfil en X. “Le daré a 10 personas al azar que reposteen esto y me sigan $25,000 por diversión”, escribió MrBeast.

El tuit fue publicado este lunes y el youtuber explicó que realizará el sorteo en 72 horas a partir del post. Es decir, el jueves se conocerían los ganadores.

Si bien algunos usuarios de la red social piensan que puede ser una broma, es probable que el sorteo sea real, puesto que no sería primera vez que esta celebridad de internet regale dinero a sus seguidores.

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)

I’ll pick the winners in 72 hours

— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024