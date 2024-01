Jennifer Galvarini, conocida como “Pincoya” y Francisco Arenas, el “Papá Lulo”, se subieron sorpresivamente al escenario de la “Fiesta Grado 3” en Santiago.

Así lo muestran videos donde aparecen los dos exparticipantes de Gran Hermano, bailando eufóricamente sobre el escenario en medio de los gritos de los asistentes.

De hecho, la misma Pincoya compartió el registro en su cuenta de Instagram, “Pincoya sin Glamourr”, donde escribió:

“Para qué me invitan si saben como me pongo 😂😂😂😂! No sé cómo terminé arriba del escenario 😂😂😂! Gracia a todos por la buena onda cierto ñeñe agu”.

El video de Pincoya y Papá Lulo bailando también fue compartido por usuarios de redes sociales, como TikTok.

“Fiesta Grado 3”

La “Fiesta Grado 3” es un evento que se realizó con Concepción el pasado 12 de enero, en Santiago el 13 y este 14 se lleva a cabo en Coquimbo.

El evento reúne a bandas clásicas de los 90′ y 2000, como los Vengaboys, Ilegales, El Símbolo, Glup!, Supernova, Tronic y Gufi, entre otros.

En Coquimbo comenzó el evento a las 14:00 horas con la presentación de Gufi. Le seguirán Tronic, Supernova y Glup!, para luedo dar paso al bloque de bandas internacionales.