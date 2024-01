Al culminar la emisión del noticiero CNN News Central, en Estados Unidos, la presentadora de TV Sara Sidner anunció en vivo que le diagnosticaron un avanzado cáncer de mama. La comunicadora entregó una emotiva reflexión al público sobre cómo ha enfrentado este proceso.

Sidner, de 51 años, contó a los televidentes que padece este tipo de cáncer en fase 3. La mujer partió explicando que, estadísticamente, una de cada ocho mujeres puede tener esta enfermedad. “Yo soy esa una de cada 8 en mi grupo de amigas”, confesó.

“No he estado enferma ni un solo día de mi vida. No fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y, sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama en fase tres. Es difícil decirlo en voz alta“, comentó a la audiencia.

Presentadora de TV revela su diagnóstica de cáncer en vivo

Evidentemente emocionada, la profesional mencionó que se encuentra en su segundo mes de quimioterapia. Además, pronto se someterá a radiación y se realizará una doble mastectomía, una cirugía que consiste en extirpar todo el tejido mamario del seno.

“La fase tres ya no es una sentencia de muerte para la gran mayoría de las mujeres. Pero es una realidad que conmocionó mi sistema cuando empecé a investigar más sobre el cáncer de mama”, recordó la corresponsal de CNN.

“Algo que no sabía antes de este diagnóstico. Si eres una mujer negra, tienes un 41% más de probabilidad de morir de cáncer de mama que las mujeres blancas… un 41%“, relató Sidner entre sollozos la estadística.

“Así que, a todas mis hermanas negras, blancas y morenas, por favor, por el amor de Dios, háganse mamografías todos los años. Háganse autoexámenes, traten de detectarlo antes que yo”, recomendó la comunicadora al público.

Durante su discurso, la conductora de noticias reflexionó sobre el impacto que ha tenido la enfermedad en su forma de ver la vida, así como apreciar cada momento y la compañía de las personas que la rodena.

“Aquí hay algo que nunca, nunca podría haber predicho que me pasaría a mí. Le he dado las gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida, yo sigo locamente enamorada de esta vida, y el mero hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora”, dijo la presentadora de TV entre lágrimas.

Y agregó: “Soy más feliz porque no me estreso por tonterías que antes me molestaban. Y ahora, cada día que respiro, puedo celebrar que sigo aquí con ustedes. Estoy aquí con mis compañeros de trabajo, mis colegas, mi familia. Y puedo amar, llorar, reír y tener esperanzas, y eso, queridos amigos, es suficiente”.

¿Cómo identificar un cáncer de mamá?

De acuerdo con el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), este tipo de cáncer se presenta en la zona del seno y pueden existir diferentes variaciones dependiendo de qué celulas de la mama se pueden vuelven cancerosas.

Esta enfermedad afecta a un gran porcentaje de mujeres en todo el mundo. Por esta razón, es importante realizarse exámenes de manera frecuente. Tambien puede afectar a hombre, pero en un porcentaje mucho menor.

El síntoma más conocido de esta enfermedad es la detección de bultos en la zona del seno, pero también hay otros que se relaciona con cambios en el tamaño, secreciones y el aspecto de la piel.

Según Clínica Mayo, si se presentan este tipo de sintomas, pese a tener resultados normales en una mamografía, se debe recurrir a un especialista médico para que evalúe de inmediato al paciente.