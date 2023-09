El periodista Jaime Maussan presentó en medio de una audiencia pública organizada por la Cámara de Diputados de México, pruebas relacionadas con la presunta existencia de vida extraterrestre.

Si bien no hay evidencia científica que avale un hallazgo de esta naturaleza, Jaime Maussan Flota, que es director del programa Tercer Milenio y ufólogo, en una audiencia pública presentó dos cuerpos momificados de presuntos “seres no humanos”.

Ciertamente, Maussan se transformó en uno de los mayores divulgadores, ya que a través de plataformas como YouTube, es una voz autorizada sobre estos fenómenos anómalos que no tienen evidencia.

Quién es Jaime Maussan

Este ufólogo nacido en 1953 en el Distrito Federal, conocido ahora como Ciudad de México, durante su infancia vivió una presunta oleada de ovnis en México.

En la actualidad, Maussan que incursionó en primer lugar en el periodismo deportivo, asegura que los Fenómenos Anómalos No Identificados, como se conocen hoy a los ovnis, son reales.

De acuerdo con El Heraldo de México, Maussan, quedó impactado con el relato de Billy Meier, un gurú que asegura mantener un contacto espiritual con seres de otros planetas, lo que provocó un giro radical en su vida.

No obstante, Maussan, informó que los cuerpos hallados en Cuzco, Perú, en 2017, son la prueba irrefutable de la vida extraterrestre y “que estamos siendo visitados por inteligencias no humanas que vienen a la Tierra desde las profundidades del universo, incluso podríamos viajar a otros universos”.

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad, es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves”, cerró.