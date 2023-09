Se convirtió en "Spiderman" y escapó de la cárcel: así fue la fuga de Danelo Cavalcante en Pensilvania

La espectacular fuga de Danelo Cavalcante, considerado extremadamente peligroso, tiene a la policía estadounidense en vilo y ya afecta la vida en un condado en los suburbios de Filadelfia, en Estados Unidos.

Danelo Souza Cavalcante es un brasileño de 34 años condenado días antes a cadena perpetua por el asesinato de su exnovia.

A raíz de su fuga es que “cientos de agentes trabajan día y noche utilizando helicópteros y drones para localizar al fugitivo”, dijo la fiscalía.

El hombre, retratado con pelo negro y barba en el cartel de búsqueda, fue visto por última vez el lunes de noche en las imágenes de vigilancia de un jardín botánico normalmente abierto al público.

“Anoche (miércoles) un residente lo volvió a ver” en la misma zona, “los equipos lo buscaron durante horas pero no pudieron encontrarlo”.

Así fue cómo lo dijo durante una conferencia de urgencia el teniente coronel George Bivens, de la Policía del estado, según informó France24.

El fugitivo, que escapó por los tejados de la cárcel del condado de Chester, es considerado peligroso, según se puede ver en un video difundido por AP.

Las autoridades difundieron un vídeo que muestra la fuga, tan espectacular como vergonzosa para los empleados penitenciarios.

En las imágenes de seguridad se ve al prisionero con camiseta blanca, pantalón azul y zapatillas blancas, escondido en un hueco del patio; luego trepa con agilidad al estilo hombre araña entre dos paredes y desaparece.

“Están tratando con alguien desesperado y que no quiere que lo atrapen”, advirtió el martes Bivens.

The manhunt widens for a seventh day for Danelo Cavalcante, a murderer who escaped from a suburban Philadelphia jail yard by scaling a wall, climbing over razor wire and jumping from a roof. pic.twitter.com/0tmeG7f2oZ

— The Associated Press (@AP) September 7, 2023