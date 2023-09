Anahí continúa en la cima del éxito y más ahora con el reencuentro de RBD, la banda que la consagró como artista. Así mismo, la mexicana de 40 años, reveló en una entrevista un aspecto íntimo de su vida privada.

En tal sentido, la vocalista de RBD, destacó una historia personal que involucra a su progenitor. “Mi papá vivió un tiempo en Perú, donde su carrera como cantante era muy exitosa. Tuvo una primera esposa, de la cual yo tengo una hermana. No me gusta la palabra media hermana. Ese matrimonio no funcionó y se vino a vivir a México. Conoció a mi mamá, se casaron y nació mi hermana Marichelo, después yo llegué a este mundo”, relató.

Si bien no entró en detalles, la intérprete de RBD contó que su media hermana que participó en Miss Perú y se llama Diana. “Es una mujer hermosa”, contó al periodista Joaquín López-Dóriga.

Por su parte, en el 2011, Diana Puente confirmó que sí es hermana de la cantante. “Como veo a muchas personas preguntándome, les confirmo sí soy Diana Hitarina Puente Hidalgo, la hermana de Anahí. Gracias”, escribió en ese entonces en la red social de Twitter (hoy “X”).

En la actualidad, vive en Lima con su pareja Alfie Buchacher Zuazo, es madre de dos hijos y tiene 58 años.