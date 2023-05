Romer Campos Meza, de 30 años, fue asesinado el pasado 20 de abril en Perú luego de acudir a una cita sorpresa pactada con su pareja, una mujer de nacionalidad venezolana y menor de edad, quien lo habría entregado a un grupo de sicarios liderados por su amante.

El crimen se dio luego de que la mujer, cuya identidad se ha mantenido en resguardo, lo llevara con los ojos vendados hasta el supuesto lugar de la cita. Ahí la joven entregó a Campos Meza a Roger Moreno, un peruano líder de la banda delictual Los Monos de Quequepampa, con quien además mantenía una relación paralela.

Según reportó La República, el hombre recibió 17 disparos de parte de varios integrantes de la banda luego de encerrarlo en un callejón, todo dirigido por Romero.

El medio peruano dio a conocer también las imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar previo al asesinato de Campos, donde se le puede ver a la mujer llevarlo hasta una esquina de la ciudad Chancay, en Perú, ahí ella toma su chaqueta la cual usa para vendarle los ojos. Al día siguiente, vecinos del sector encontraron el cuerpo de Romer.

De acuerdo a Clarín, la joven de 17 años habría recibido la orden de Romero luego de que este la amenazara con asesinar a sus hermanos. “Me dice (Roger Moreno), después de esa conversación, que si no lo centro a él, me va a matar a mí y a mis hermanos. No tuve otra chance que entregarlo para que no mate a mis hermanos. ¿Crees que yo voy a preferir que maten a mis hermanos, a que lo maten a él? Además, a mí no me dijeron que lo iban a matar”, declaró la mujer a las autoridades.

Actualmente, la mujer venezolana y el líder delictual peruano conocido como el “Colocho”, se encuentran en prisión preventiva, mientras dure la investigación sobre la cita sorpresa.