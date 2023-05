Catalogado como un verdadero milagro, fue la reacción de un hombre que salvó a un bebé de ser atropellado en una concurrida carretera de Estados Unidos. Se trata de Ron Nessman, quien salía justo de una entrevista de trabajo cuando se topó con la alarmente escena.

El hecho ocurrió en Hesperia, California. Las cámaras de un edificio captaron el momento exacto en que una mujer, identificada como la tía abuela del menor, sacaba unos objetos de su auto mientras tenía al menor junto a ella en su coche.

Basto solo un pequeño descuido para que las ráfagas de viento empujaran lentamente la carriola donde estaba recostado el bebé en dirección a la autopista. Al percatarse del incidente, la mujer rápidamente se dio la vuelta y corrió tras él, pero sufrió una caída.

La tía abuela se intentó levantar del pavimento, pero debido al doloroso golpe no pudo alcanzar el coche. Para su fortuna, Ron Nessman pasaba por el lugar y consiguió atrapar al pequeño justo antes de ser lanzado a la carretera.

“No tuve tiempo ni siquiera de pensarlo. Simplemente, reaccionas. No podría vivir conmigo mismo si no hubiera hecho nada. Me alegro de haberme dado cuenta y estar en ello“, dijo Nessman en conversación con la cadena CBS News.

Según el portal de noticias, el hombre estaba saliendo de una entrevista cuando vio caer a la mujer. Asimismo, se reveló que Ron estaba buscando trabajo porque estaba haciendo un cambio en su vida, dado que vivía hace ocho años en la calle y llegó hasta Hesperia para comenzar reunirse con su familia.

Tras el increíble rescate, el video se viralizó en redes sociales y varios usuarios destacaron el actuar del “buen samaritano”.

Stroller with a baby inside gets blown by the wind towards the street, luckily a hero catches the stroller before anything bad happens to thebaby 🙏👀pic.twitter.com/DXPleQdCzt

— Daily Loud (@DailyLoud) May 3, 2023