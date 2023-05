Tras más de 70 años de espera, Carlos III se convirtió en rey de Reino Unido en una coronación que fue vista en el mundo entero y comentada en redes sociales, especialmente con memes.

El nuevo monarca británico además convirtió a su esposa, Camilla, en la nueva reina de la nación, dejando atrás el título de reina consorte que usaba hasta ayer.

No obstante, no todos estuvieron felices con el histórico cambio real, ya que aún son muchos quienes no perdonan la infidelidad de Carlos y Camilla a la princesa Diana, quien falleció en 1997, y cuyo nombre se volvió tendencia mundial en Twitter durante esta jornada.

Por otra parte, tampoco pasó desapercibido la breve aparición del príncipe Harry, quien actualmente se encuentra peleado con su familia. El duque llegó sin su esposa Meghan y entró a la Abadía de Westminster tras sus primas Eugenia y Beatriz, que aparecieron con sus respectivos esposos.

Asimismo, Harry debió sentarse en la tercera fila, lejos de su hermano William y a pesar de ser el hijo menor del nuevo rey.

Los memes en redes sociales no faltaron y a continuación te mostramos algunos:

“Hombre de 73 años por fin consigue trabajo”

Yes, the King Charles memes are already out… #Coronation pic.twitter.com/MiD09TtxjJ — The Netflix Memes ⎷ (@movieclipsss) May 6, 2023

This was a surprise. pic.twitter.com/VsWKPWSOUX — Elliot Gonzalez (@elliot_gonzalez) May 6, 2023

“Todos en esta foto están en modo meme”

Everyone in this pic is a mood meme 😅 I am currently Lady Louise after seeing Camilla being crowned #Coronation pic.twitter.com/KTFYRKINxX — PatriXia (@prvatrixia) May 6, 2023

The King Charles coronation mug has just been released. #Coronation pic.twitter.com/2ulNdunkf8 — The Netflix Memes ⎷ (@movieclipsss) May 6, 2023

Voy a comprar palomitas y a esperar a que lleguen los memes, ¿qué lleva esta mujer en la cabeza? Una medusa, un wok, una lampara, un barreño…#Coronation pic.twitter.com/lJ1LQwvW4P — Eduardo CL (@edu_cl81) May 6, 2023

On this day of my coronation, you may pledge your fealty with memes… #Coronation pic.twitter.com/B0uNRhr7Qx — Biased Confirmations (@BiasedConfirm) May 6, 2023



“Cuando tratas de limpiar tu pieza y encuentras cosas antiguas cool”