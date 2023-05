Marcelo Gutiérrez es un joven tiktoker que en los últimos días se volvió viral tras contar su primera experiencia atendiéndose en un Centro de Salud Familiar (Cesfam).

Según explicó en un video en su cuenta en la red social, el joven arquitecto, que toda su vida perteneció a Isapre, por ser carga de sus padres, se cambió recientemente a Fonasa.

Y es que de acuerdo a su relato, su papá decidió jubilarse tras una vida de trabajo, y pagaban casi 500 mil pesos en Isapre, por ambos y la madre de Gutiérrez.

Al tener ellos cobertura del Estado por ser de tercera edad, decidieron cambiarse de sistema de salud. El problema es que el tiktoker no tenía idea cómo funcionaba Fonasa ni menos un Cesfam.

“Me acabo de humillar, humillado total”, contó en el video grabado tras asistir por primera vez a un centro de salud familiar en Providencia, tras presentar un problema en un ojo.

“Esto va a sonar imbécil, pero como nunca había sido Fonasa en la vida, no sé qué hacer, no sé a dónde ir y nada, porque tengo el ojo malo”, reconoció.

“Fui al Cesfam, dije ‘ya, demás pago un doctor, pillo una hora, no sé poh, para arreglarme esta hueá (sic)"”, relató.

Las sorpresas del Cesfam para el tiktoker

Al llegar al lugar, le pidió ayuda a una persona, reconociendo que no sabía nada de cómo funciona Fonasa, a lo que ella le explicó lo que debía hacer y los papeles que tenía que llevar.

“Le dije, ‘¿y puedo entrar así como para atenderme?’. Y ella me dice, ‘sí, lo que pasa es que primero tienen que hacerte un chequeo general, luego te hacen no sé qué cuestión y luego una enfermera te deriva al oftalmólogo”, recordó.

“Y yo le dije, ‘ah, ¿y no puedo llegar y pagar?’, y como que se cagaron de la risa, y yo estaba como ‘es primera vez que me atiendo (en Fonasa)’. Le dije que, ‘soy nuevo, por favor, no se burlen de mí"”, contó entre risas.

Gutiérrez añadió que la persona que lo atendió fue muy amable y le dio las instrucciones que debe seguir. “Le dije, ‘ya, bacán. ¿Y pago?’. Y me dice ‘No, es gratis’. Y yo quedé ‘plop"”, aseguró.

“La hueá (sic) es que funciona súper bien Fonasa, o Cesfam, no sé qué es. Así que bien por mí, supongo”, cerró.

Actualmente, el clip cuenta con más de 450 mil reproducciones y más de 40 mil comentarios.

Un feliz afiliado a Fonasa

En otro clip, el tiktoker afirmó que finalmente un amigo médico le dio una receta para unas gotas que le ayudaron a su problema en el ojo.

Además, afirmó que jamás pensó que su primer video se fuera a viralizar tanto y que incluso recibió mensajes explicándole cómo funciona el sistema de salud público.

“La gente tiene realidades distintas, y hoy día a mí me tocó no ser carga de mi viejo, y tener que hacerme cargo de mis cosas, y como uno es flojo, se deja”, explicó.

El joven profesional finalmente hizo los trámites y actualmente es un miembro orgulloso de Fonasa, de hecho, ha seguido subiendo contenido al respecto, incluyendo los tuits que más le han hecho reír sobre su historia.