La tarde del domingo, las redes sociales estallaron luego que una chilena publicó una antigua fotografía en la playa junto al cantante Chayanne, sin emnargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la ajustada vestimenta del artista.

Todo surgió luego que el puertorriqueño se refiriera a la insólita tendencia de vender cojines con su rostro estampado. “He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya”, escribió el boricua en sus redes.

De manera instantánea, sus miles de seguidores reaccionaron y publicaron imágenes de cabeceras identificas a la que el artista compartió. Algunos incluso tomaron fotos de sus almohadas en sus habitaciones o durmiendo con ellas.

La antigua foto de Chayanne en zunga

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue una antigua fotografía que una chilena, identificada como Jocelyn Corada, catalogó como su “mejor recuerdo” con la estrella de la música latina.

Según Jocelyn, la imagen corresponde al año 1996, cuando ella apenas tenía 23 años. En la foto se ve al intérprete de Torero abrazando a la joven en una playa y luciendo un ajustado traje de baño color calipso.

“Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales, así que guardada como hueso de Santo”, mencionó la mujer en el comentario.

Aunque la usuaria no reveló mayores detalles respeto al contexto de la fotografía, rápidamente recibió una serie de comentarios, donde los internautas destacaron el joven aspecto del artista y lo bien que se ha conservado.

“Chayanne es todo lo que está bien en esta vida”, “Muchacha! Qué lujo!” y “Omg que suerte tuviste”, fueron algunos de los comentarios en la publicación que ya suma más de 15 mil “me gusta”.