Se trata de una secuencia de menos de un minuto en el que podemos ver a un hombre diciéndole a su hija llamada Nour: “Papá está aquí, no tengas miedo”.

Según recogen medios internacionales como Sky News, el hecho ocurrió en la ciudad de Jinderis, a unos 70 kilómetros aproximadamente de Alepo.

“Mira a tu papá”, le piden a la pequeña los voluntarios de la Defensa Civil Siria, conocidos también como los Cascos Blancos, mientras tratan de sacar los escombros sobre ella.

"Nour, don't be afraid, dad is here". Nour was rescued in Syria. Just like Nour, there are tens of thousands of Children in Türkiye and Syria. Nour means light in Arabic. May we witness more scenes like this one.

love and courage to all involved in the search and rescue. pic.twitter.com/Bt8DvXL5Br

— Yonat Friling (Frühling) (@FrilingYonat) February 7, 2023