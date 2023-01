Un registro viral provocó indignación en redes por la actitud de un sujeto que protagonizó el ataque a una mujer indigente con una manguera. Los hechos ocurrieron en calles de San Francisco, donde el hombre roció agua a la afectada para que abandonara el lugar donde se había instalado.

Se trata de Collier Gwin, dueño de una galería de arte en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, ubicada en la calle Montgomery Street, del vecindario Jackson Square. Allí, un chef de la ciudad grabó el momento en que Gwin agredía a la mujer y posteriormente lo posteó en TikTok.

“Este hombre debe ser arrestado. Esto es lo que abusan los supremacistas blancos, las personas sin hogar, los negros, la lucha contra la negritud en San Francisco”, escribió Don Salmon en Twitter, un activista local que compartió el registro en la red social, donde acumuló millones de visualizaciones.

Posteriormente, el medio local San Francisco Chronicle se comunicó con Collier Gwin, quien admitió haber agredido a la mujer sin hogar y no mostró arrepentimiento por sus actos.

Según su relato, la mujer había tirado basura a las afuera de su galería, donde llevaba alojándose varios días. Gwin al pedirle que se retirara había recibido insultos por parte de ella, momento en que decidió rociarla con agua.

“Le dije ‘tienes que moverte; no puedo limpiar la calle; muévete hacia abajo’. Ella empezó a gritar cosas beligerantes, a escupir, a gritarme… En ese momento estaba tan fuera de control… La rocié con la manguera“, confesó.

El video actualmente cuenta con más de 11 millones de visualizaciones en Twitter. Además, recibió una ola de comentarios donde los internautas piden justicia y califican de “indignante y denigrante” este trato.

Actualmente, se está llevando a cabo una investigación formal por parte de las autoridades locales de San Francisco, para determinar si habrá o no sanciones para Gwin.

Además, los medios también han llevado cobertura del caso, informando hace algunas horas que la afectada se encuentra hospitalizada y recibiendo la atención médica necesaria.

This man should be arrested. This is what white supremacist do abuse, homeless, Black people, anti-blackness in San Francisco. Nancy Pelosi Districk. You got a black woman who is the mayor. pic.twitter.com/pGgLDGPuOc

— Don Salmon (@dijoni) January 10, 2023