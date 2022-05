Cuando Heather Harp compartió la historia que involucra a la NASA y a su pareja, David Miller, no imaginó el nivel de viralización que alcanzaría.

No es para menos. El video, con más de 10 millones de reproducciones, sobre su contratación en la inalcanzable Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio cuenta la increíble historia de su fichaje. Uno, al que no postuló jamás.

En efecto, Miller no fue reclutado por otra gigante estadounidense, a la que sí aspiró, sino por la NASA. Lo que vino después de un par de llamadas se volvió surrealista. Una situación que, de la noche a la mañana, se convirtió en casi una década de servicio.

Los usuarios de TikTok, donde las reacciones no se hicieron esperar de forma masiva, acompañaron la situación de la forma más hilarante.

“Por ejemplo, cómo a veces usamos la fórmula incorrecta pero aun así terminamos con la respuesta correcta”, bromeó una internauta. No se equivocó en lo absoluto, luego de conocer que nunca hubo un “proceso de selección” al respecto.

David y la NASA: un afortunado desacierto

Todo comenzó cuando el graduado de ingeniera mecánica, David Miller, postuló a lo que pensó sería su primer empleo después de completar sus estudios en la Universidad de Washington. Era el año 2007.

En el video viral de TikTok, Heather Harp (su novia), lo interroga divertida por su hazaña, no planificada, con la intención de dar a conocer el proceso que lo llevó a ese camino.

“Conseguí una entrevista para un trabajo en aviones (Boeing), luego me devolvieron la llamada diciendo: ‘Oye, hay un trabajo diferente que creemos que te puede gustar y es para manipulador, gráficos de análisis y cinemática interactiva (MAGIK)’ Pensé: ‘No sé qué es eso’, pero dije: ‘Suena interesante. Ya que me devuelves la llamada, asumo que puedo conseguir una entrevista en persona. Me gustaría saber sobre ambos trabajos cuando hago eso”.

No obstante, los días pasaron y David se quedó esperando la oportunidad laboral que llegó, poco después, de la forma menos pensada. Su empleador no sería la gigante aeronáutica. Sin embargo, no lo sabía y armó su maleta rumbo a Texas, pensando que consiguió el empleo con la compañía Boeing.

“Supuse que me contrataron para el primer trabajo, pero en realidad fue el segundo, uno para el que nunca tuve una entrevista. Y fue por algo que no entendía en absoluto. Así que me mudé a Texas y comencé a trabajar”, relata entre risas el sujeto que poco a poco se suelta para nombrar a su empleador inesperado.

La noticia le cayó de golpe, en su primer día, cuando completaba el papeleo de sus funciones, nada más y nada menos que ¡para la NASA!

“Levanta la mano si no empatizas con David en absoluto”, decía un usuario de TikTok al ver el video de Heather y David, conversando sobre el día que le cambió un tanto la vida, ganando una inusual experiencia, casi cósmica, si consideramos el rubro en que opera la Agencia.

La historia de David interesó a la prensa internacional

Poco a poco, con la viralización del video en TikTok, los usuarios de esta red social se enteraron que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio contrató por un intermediario a David Miller.

El joven se mudó a su nuevo Estado. Cuando hacía sus maletas estaba convencido de otra cosa. Su primer día laboral se lo dejó abundantemente claro.

De hecho, le dijeron que su puesto era uno estándar para alguien con sus competencias académicas. El medio Buzzfeed, profundizó más al contactarse con Miller, que nunca fue entrevistado por la NASA y sin embargo, fue fichado por ésta.

“Simplemente no sabía los detalles porque me contrataron sin entrevistarme específicamente para ese puesto. De hecho, trabajé en algunas cosas espaciales en la universidad, como un satélite diseñado por estudiantes, y realicé una prueba de gravedad cero/microgravedad en la ‘Maravilla Ingrávida’, también conocida como ‘el cometa del vómito"”, comentó Miller a dicho portal.

Pero, ¿cuáles fueron las funciones de David en ese lugar?

“Me puse a trabajar en cosas que iban al espacio y a tocarlas físicamente y marcar la diferencia. También estuve en el centro de comando cuando sucedían cosas en el espacio, como caminatas espaciales y acoplamientos”, relató.

Un nuevo trabajo muy diferente al espacial

Al afortunado sujeto le preguntaron durante la entrevista si creía que la NASA no mostró prolijidad a la hora de reclutarlo como un integrante más en sus complejos proyectos espaciales. Es una interrogante válida, considerando el nivel de entrenamiento y más que deben mostrar todos y cada uno de los miembros de la aeronáutica familia.

“No creo que el proceso de contratación haya sido intencionalmente confuso o secreto, creo que es sólo que Boeing es un gran contratista para la NASA, y realmente necesitaban personas para el equipo MAGIK. En realidad, tenía un compañero de trabajo (Karl) que fue contratado una semana antes que yo, y sucedió esencialmente de la misma manera para él”, evaluó David.

Miller abandonó ocho años después la NASA (En el 2015). Fundó una compañía de fotografía experiencial (LA Photo Party) que ofrece imágenes a las campañas de comunicación de empresas, para hacerlas más exitosas. Un rubro muy distinto al que orbitó.