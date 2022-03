Una niña ucraniana se hizo viral en redes sociales luego de que una mujer compartiera un conmovedor registro de la menor cantando “Let It Go”, canción conocida en español como “Libre Soy” desde el interior de un búnker antibombas en Kiev, en medio de la invasión rusa.

Según consignó Europa Press, la menor fue captada por Marta Smekkhova, quien subió el video de la pequeña cantando el éxito de Disney a su cuenta de Facebook bajo el permiso de los padres de la niña.

“Desde la primera entonación, el refugio antiaéreo tuvo un completo silencio. Todos dejaron de lado lo que estaban haciendo y escucharon la canción de esta chica, que simplemente irradiaba luz… incluso los hombres no pudieron contener las lágrimas”, relató junto al video Semkkhova en su publicación.

De acuerdo al medio, el video fue compartido el 3 de marzo, aunque se desconoce la fecha en que el registro fue tomado. Actualmente el video fue borrado del perfil de Smekkhova, aunque sigue su relato al respecto.

De acuerdo a Smekkhova, todo inició cuando los menores refugiados comenzaron a hacer diferentes dibujos en medio de la oscuridad del subterráneo, buscando crear una exposición de los pequeños en el lugar.

“La pequeña me dijo que además de dibujar le gusta mucho cantar y me susurró que su sueño era cantar en el gran escenario frente al público”, relató la mujer. Fue entonces que la ucraniana quiso animar a la pequeña a realizar su primer concierto.

“¡Prometí que mucha gente lo vería! y Amelia (el nombre de la niña ucraniana) realmente quería esto”, escribió días después de compartir la interpretación de “Libre Soy”. “Le mostré este video a personas en diferentes ciudades de Ucrania, fue visto por extranjeros en diferentes partes del mundo. Amelia, ¡tu canto no deja indiferente a nadie!”, añadió.

En cosa de días, el registro dio la vuelta al mundo llegando incluso a los responsables del éxito de Frozen. Fue así que la exitosa actriz de Broadway y la voz inglesa de Elsa, Idina Menzel, envió un mensaje a través de Twitter.

“Los vemos. Realmente los vemos”, escribió mientras compartía el video junto a corazones azules y amarillos en honor a los colores de Ucrania.

Por otro lado, Kristen Anderson-López, compositora de las canciones de la película Frozen, también le envió un mensaje a la menor.

“Querida niña de la hermosa voz: mi esposo y yo escribimos esta canción como parte de una historia sobre la curación de una familia en dolor. La forma en que la cantas es como un truco de magia que esparce la luz en tu corazón y cura a todos los que la escuchan. ¡Sigue cantando! ¡Estamos escuchando!”, relató.

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8

— Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) March 7, 2022