El peor robo del año: Ladrón huye con celular de periodista y termina mostrado su cara en "directo"

Posiblemente uno de los peores robos registrados fue realizado por un ladrón en Egipto que, tras robarle el teléfono a un periodista, mostró su cara a miles de espectadores que estaban viendo su transmisión en vivo.

La información consignada por International Business Time señaló que la situación ocurrió en Shubra Al-Khaimah, la cuarta ciudad más grande de Egipto. Allí, el hombre -cuyo nombre no fue revelado- permanece bajo la custodia policial.

Y es que el caso fue muy sencillo de cerrar ya que no se necesitó de un testigo ni de una profunda investigación que diera con la ubicación del criminal. No. En esta ocasión, quien delató el acto delictivo fue el propio perpetuador, aunque no era su intención.

Una pésima suerte

Mahmoud Ragheb, reportero del sitio de noticias Youm7 estaba transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook cuando el ladrón se le abalanzó con su moto para robarle el dispositivo. Al lograrlo, el criminal huyó rápidamente del lugar mientras dejaba el teléfono sobre sus piernas.

Sin embargo, no se dio cuenta que la transmisión seguía funcionando y para su mala suerte, la cámara estaba apuntando directamente a su cara.

Su identidad fue descubierta por más de 20 mil personas que estaban siguiendo las noticias de Youm7, por lo que rápidamente se hicieron las denuncias a la policía.

El éxito del ladrón se desvaneció tan rápido como robó el celular ya que un par de horas más tarde la policía ya lo tenía atrapado.

En una declaración, el Ministerio del Interior anunció que el hombre había sido detenido y llevado a la comisaría de Qalyub.

Las autoridades informaron que la motocicleta utilizada en el crimen fue retenida y el autor del crimen confesó no sólo haber robado el teléfono, sino también haberlo vendido.

El ministerio agregó que el hombre -cuyo nombre fue reservado- estaba “sin trabajo” y vivía en el área de Qalyubia. Por otro lado, las autoridades no informaron de alguna sentencia o resolución del caso por el momento.