Un joven afgano se volvió ampliamente criticado en Twitter luego de que subiese una foto juzgando la situación y los alimentos que le habían ofrecido en calidad de refugiado en Fort Bliss, Estados Unidos.

Hamed Ahmadi de 28 años logró escapar de la situación actual que se vive en Afganistán hasta Estados Unidos, donde le proporcionaron una cantidad escueta de comida. En la imagen se puede ver que muestra dos pequeños trozos de pollo junto a unas rebanadas de fruta y pan. Una ración pequeña que se entiende debido a la gran cantidad de refugiados que han llegado al país.

En una entrevista con The Independent, Ahmadi señaló que su intención no era criticar la comida ni mucho menos juzgar la calidad de ella. “Solo estaba describiendo una situación de refugiados afganos que se encuentran en una situación en la que nunca quisieron estar”, señaló.

“Tenía un trabajo bastante bueno en Kabul. Tuve una vida digna. Tenía mi familia”, compartió. “ Me vi obligado a huir de Afganistán. Si tuviera más espacio en Twitter, habría agregado más explicación, porque quería decir que esta es la vida de refugiado. Y tenemos que ser pacientes”, agregó.

“No me quejo, pero esto es lo que conseguí anoche para cenar y la próxima comida es 12 horas después. La vida del refugiado puede ser segura, pero nunca fácil y favorable. Fort Bliss El Paso Texas”, señaló en su Tweet original.

Not complaining but this is what I got last night for dinner and the next meal is 12 hours later. Refugee life might be safe but never easy & favorable. Fort bliss El Paso Texas. #AfghanRefugees #afghanistan pic.twitter.com/2X7eP8Uwa0

— Hamed Ahmadi (@ahmadihamed_) September 2, 2021