Una joven madre y ‘tiktoker’ fue sorprendida por la policía de un parque en Six Flags, en Oklahoma City, Estados Unidos, por usar pantalones demasiado cortos en un espacio público.

La historia llegó de la mano de la misma mujer, Bailey Breedlove, quien relató a través de su cuenta de Facebook su experiencia vivida con el personal policial. “El 30 de abril de 2020, una oficial de policía del parque le gritó a mi hija por rodar colina abajo”, comenzó su relato.

“Luego procedió a seguirme y me agarró del brazo para darme la vuelta y decirme que mis pantalones eran demasiado cortos. No cometí ningún crimen y fui con mi novio, pues soy autista y tengo dificultades para hablar con policías. La policía me siguió gritando y pidiendo refuerzos”, continuó la tiktoker.

Cuando Breedlove le preguntó a una oficial por una causa probable para no mostrar su identificación, su respuesta fue “porque ellos son la policía”.

Además, escribió un mensaje para el departamento de policía de Oklahoma en el que decía: “Sus oficiales hicieron que mi hija de 11 años llorara histéricamente pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada. Sus políticas son vagas y confusas y la forma en que su cuerpo avergüenza y discrimina es ilegal”.

“Tengo una prohibición de 5 años ahora, pero no regresaré a ninguno de sus parques si así es como se trata a una mujer, a los ciudadanos y visitantes respetuosos de la ley. Deberían estar avergonzados de ustedes mismos“, concluyó.

Sin embargo, la historia dio un giro cuando la joven habló con el jefe de la policía de Oklahoma, y este le respondió que los supuestos policías, no pertenecían al departamento de la ciudad, generando una investigación por la situación.

El hecho generó indignación en las redes sociales, donde usuarios le sugirieron a la mujer denunciar el accionar de la policía.

De acuerdo con las políticas del parque Six Flags, se le puede negar la entrada a “cualquiera que se niegue a cumplir con el código de vestimenta”. Sin embargo, no hay ninguna mención específica sobre la longitud de los pantalones cortos.