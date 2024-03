Tras la muerte de Akira Toriyama, creador de la querida serie animada Dragon Ball, muchos fanáticos de su trabajo alrededor del mundo recordaron los momentos más icónicos de su carrera. En medio de los diferentes homenajes a su persona, algunos usuarios en internet recordaron la vez en que la serie animada estuvo implicada en un “tenso” momento entre autoridades de México y Japón.

Corría el año 2018 cuando, ad portas de terminar la primera temporada de “Dragon Ball Super”, muchas ciudades en Latinoamérica preparaban eventos para disfrutar los últimos episodios.

Según recordó BBC Mundo, una de esas ciudades fue Ciudad de Juárez, en Chihuahua, México. Un grupo de jóvenes fanáticos de la serie buscó el apoyo desde la alcaldía para realizar una proyección gratuita en una de las plazas de la ciudad, donde esperaban la asistencia de cientos de personas.

Sin embargo, tras extenderse la noticia de estos actos públicos, los estudios Toei Animation no se lo tomaron demasiado bien, publicando el siguiente comunicado:

”Toei Animation no ha autorizado estas proyecciones públicas y no apoya ni patrocina ninguno de estos actos, ni nosotros ni ninguno de nuestros títulos respaldamos a ninguna institución que exhiba el episodio no autorizado. (…) En un esfuerzo por apoyar las leyes de derechos de autor, para proteger el trabajo de miles de personas y muchos sectores laborales, le pedimos que por favor disfrute de nuestros títulos en las plataformas y emisoras oficiales y no apoye las proyecciones ilegales que incitan a la piratería.”