El pasado miércoles se dio a un conocer un lamentable caso en Estados Unidos, donde una niña murió atrapada por la arena en una playa del estado de Florida. Ella hacía un agujero junto a otro niño, que está hospitalizado.

De acuerdo a medios de ese país, la pequeña fue identificada como Sloan Mattingly, quien tenía sólo siete años.

Fue tras eso que su familia escribió una desgarradora despedida a través de redes sociales, dejando entrever su conmoción por lo sucedido.

“Ocurrió un extraño accidente mientras estábamos aquí de vacaciones y nos quitó nuestros mejores 7 años. No nos digas que lamentas nuestra pérdida… No nos hagas eso”, expuso su madre Therese Mattingly.

“Experimentamos al ser humano más puro y ella nos cambió para siempre (…) “te amamos más allá de cualquier extensión de la imaginación, nuestra dulce Sloan”, agregó.

A tragic accident has happened to my wife’s family, an unimaginable devastating loss to her cousin Jason and his wife Therese. Please share and consider donating to the family. They are wonderful people. https://t.co/NMZDudT7hf

— J Gibson (@JayCamEatsRamen) February 22, 2024