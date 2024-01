Uno no lo sabe, pero algunos fugitivos de la justicia se encuentran en la mira de los servicios de inteligencia, tanto del FBI y la Policía Internacional (Interpol), quienes tratan de dar con el paradero de este grupo selecto de criminales.

Asimismo, en algunos casos, hay recompensas que tienen el propósito de dirigir la búsqueda de los prófugos, siendo varios de ellos narcotraficantes. Además, de quienes cometieron fraude o violaciones a los derechos humanos.

La historia de Ruja parece el guion de una película de Hollywood. En medio del auge de las criptomonedas, esta empresaria afirmó que había inventado la OneCoin.

Aunque todo lo que decía era mentira, puesto que desapareció con los miles de dólares que había recolectado. Según ella, su invención iba a rivalizar con la Bitcoin.

Sin embargo, estafó en una decena de países desde los primeros meses de 2016. De un día para otro no llegó a una reunión con inversores en la ciudad portuguesa de Lisboa. Ella había desaparecido y su imperio empezó a desplomarse. No obstante, se supo que voló con destino a Atenas el 25 de octubre de 2017. Desde entonces, el FBI realiza una búsqueda para hallar a la “reina de la criptomoneda”.

Ruja Ignatova is the newest addition to the #FBI's Ten Most Wanted Fugitives List. She's #wanted for allegedly leading a fraud scheme that affected millions of investors worldwide. We're offering a reward of up to $100,000 for info leading to her arrest. https://t.co/5mk0NccE7x pic.twitter.com/xKoj0RN6BZ

— FBI (@FBI) June 30, 2022